28-F, entre pirómanos, falangistas, oportunistas... de viaje a la cuarta ola

EL PRESIDENTE MODERADO

1| Juanma Moreno

“Defendemos un andalucismo moderado e inclusivo, abierto al mundo”.El presidente andaluz defiende un andalucismo moderado. No un andalucismo apasionado, un andalucismo intensivo o un andalucismo ambicioso, sino moderado. Y si bien se mira, es lógico: el presidente moderado le pone a todo el sello moderado. Así que también el andalucismo es moderado. Es fácil imaginar al presidente en su despacho, desde primera hora:

–¿Quiere tomar algo, presidente?–Un café, pero no fuerte; ya sabe, moderado.–¿Con azúcar?–Una pizca, con moderación. –Gracias. ¿Le cierro la puerta?–Entornada, moderadamente.–Perfecto. Bonita corbata, por cierto...–Me gustan así, con tonos moderados.–¿Ha decidido ya cómo calificará el andalucismo en su discurso?–Tengo una idea, sí.

Declararse andalucista a secas habría bastado. Claro que tal vez, ante la excitación de algunos, que confunden ser andalucista con ser un nacionalista febril con eslóganes del 77, cosa que desmienten incontables estudios de la realidad social andaluza (véase Centra), su mensaje ciertamente es la moderación.

...Y SU NÉMESIS INMODERADA

2| Susana Díaz“Moreno Bonilla vive ajeno a la realidad de Andalucía. ¿No se ha enterado que la Falange pone banderas en el Parlamento? ... ¿Qué piensa sobre que no haya una sola mujer que reciba la medalla del #28F a título individual?”

Susana Díaz es de agarrar una linde. Esta semana le ha dado por la bandera de Falange que exhibe una parlamentaria falangista (¡una falangista con la bandera de Falange!) desplazada por Vox. Díaz lo eleva a escándalo por ser la bandera de los asesinos de Blas Infante. El pequeño problema es que Falange, por detestable que te pueda resultar, es un partido legal en España desde hace décadas. El PSOE ha gobernado diez años desde entonces: ¿nunca pensó Susana Díaz que debía proponer que se ilegalizara Falange, o al menos su bandera? ¿O Susana Díaz prefiere decidir ella misma qué partido legal puede exhibir o no sus símbolos? Díaz, claro está, como hace también con el mensaje de las mujeres premiadas, sencillamente busca el ruido para agitar emociones, evitando mensajes racionales: ¡El PP mete a los asesinos de Blas Infante en nuestro Parlamento! Mal asunto, porque antes o después le sacarán los asesinatos en nombre del PSOE, que hubo muchos en aquellos mismos años, también de figuras políticas, como en nombre del Partido Comunista. Hay demasiados aprendices de brujo jugando con fuegos peligrosos; y exhibiendo una absurda superioridad moral para denunciar los cordones sanitarios de los demás mientras practican sus cordones sanitarios.

OH, CIELOS... ¡HAY GENTE QUE!

3| Pablo Echenique

“Yo sé que hay gente muy poderosa a la que le gustaría que los españoles hubiéramos votado distinto”.

4| Pedro Sánchez

“Hay quienes, en esta cámara, lo que no aceptan es que su formación y la mía ocupen los bancos azules”.Oh, ¡cielos! Echenique y el propio Sánchez han descubierto finalmente que hay gente que preferiría que no gobernasen ellos. El secreto se ha desvelado. ¿Quién hubiera podido imaginar que había gente que prefería otros partidos en el Gobierno? ¿Quién podía sospechar que los más de diez millones de votantes de PP, C’s, VOX, UPN... no estarían encantados con un Gobierno de PSOE con Podemos apoyado en ERC y Bildu? Pues Echenique ya lo sabe.

CON SUS PELEÍTAS

De momento, eso sí, en el Gobierno, además de ese descubrimiento formidable, siguen con sus enredos internos. Esta semana incluso Echenique se dio el gusto de enumerar sus diferencias en la tribuna del Congreso (“...los derechos de las personas trans, la ley del suelo, sistema de pensiones, regularización de las personas migrantes…. o la monarquía”). Y empiezan a cansar a algunos socios a los que involucran en sus batallas parlamentarias desleales.

5| Aitor Esteban

“Cansa un poquito este ‘tour de force’ que están llevando los dos partidos del Gobierno; y que luego nos meten en medio a todos los demás... No nos metan más en esto y pónganse de acuerdo en el Gobierno. Oigan ¿quieren esto o no quieren esto? ¿Qué quieren? ¿Meternos además en sus pequeñas peleítas? Pues no, porque además son temas serios”.El portavoz del PNV, que a veces ejerce de oráculo sensato de la cámara –aunque también tiene sus momentos lerdos, como la excusa para ausentarse del 23-F– ha puesto voz al cabreo con el comportamiento de los partidos del Gobierno, usando un término que ya consagró el cura Chamizo en el Parlamento andaluz: peleítas. Y Aitor Esteban transmite el mismo hartazgo: dejen-de-actuar-como-niños- por son asuntos serios en un momento muy duro para la sociedad.

EL PP PACTANDO...

6| Pablo Casado

“Le dije en su investidura que la tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de el”.

Esa semana a Casado le tocaba el traje de Moderado Dialogante. La semana anterior llevaba el de Vetador Implacable. ¿Y la próxima semana? Ah, quién lo sabe. Con Casado, nunca se sabe dónde estará el PP la próxima semana. Ya se colocará en su vestidor preguntándose ¿qué me pongo para esta semana?, ¿el traje de Centrista Dialogante o el de Paladín de las Derechas? ¿Voy de Don Pelayo Redivivo o toca Marianito Pineda? Ya veremos; a Casado, como a Lady Gaga, le gusta sorprender.

... E IGLESIAS CON EL MAZO DANDO

7| Pablo Iglesias

“La realidad es que las grandes decisiones de país las va a tomar un Gobierno de coalición y el bloque de la investidura, y que los grandes debates del país no los vamos a tener con ustedes”.

Contra el clima de pacto entre PSOE y PP –pendiente en CGPJ, resuelto en RTVE– Iglesias reapareció como heraldo del bloquismo. Podemos es, como Vox, partidario del frentismo más polarizado. Se nutren de eso. Así que, contra la necesidad de diálogo y entendimiento para lograr consensos amplios, Iglesias desafiaba al PP asegurándole que se les excluirá de las grandes negociaciones, donde sí se invitará a Esquerra y Bildu. La Nueva Política a menudo es recuperar lo peor de la Vieja Política.

CONTRA EL PASTELEO...

8| Guillermo Díaz

“Han sido incapaces de ponerse de acuerdo en los estados de alarma, de colaborar en plena pandemia, de consensuar unos presupuestos. Pero hoy el PP, el PSOE, Podemos y aledaños nacionalistas ¡se ponen de acuerdo para repartirse los jueces y RTVE!

La Nueva Política tiene otras voces. Desde C’s, partidarios de regenerar los sistemas de elección, aunque ellos mismos vayan acumulando su propio memorial de contradicciones, han sido muy críticos. Y con razón. El reparto en RTVE ha resultado sonrojante: solo han elegido a 4 de los 20 candidatos aprobados por el comité de expertos, evidenciando que aquí ni comité de expertos ni vainas, sólo pasteleo; tanto que incluso se le ha dado plaza a un candidato que tuvo un cero en el examen de los expertos... lo que llevaba a Guillermo Díaz a añadir con sarcasmo justo: “Nos quedamos muy tranquilos para cuando os repartáis los jueces”. Hay quien celebra la imagen pactista de esta semana, porque pactar es necesario, pero no a ese precio, sobre todo cuando efectivamente no han sido capaces de pactar ni los estados de alarma en la peor pandemia. Sólo están a los cromos.

LA SOMBRA DE LA CUARTA OLA

9| Christian Drosten

“Una vez que los ancianos y quizás parte de los grupos de riesgo hayan sido vacunados, habrá una inmensa presión económica, social, política, y quizás también legal, para poner fin a las medidas restrictivas. Y luego una gran cantidad de personas se infectarán en poco tiempo, más de lo que podemos imaginar en este momento. No tendremos 20.000 o 30.000 casos nuevos al día, sino hasta 100.000 en el peor de los casos”.

El prestigioso director de virología de La Charité de Berlín, que no es precisamente Fernando Simón, se expresaba así en una entrevista a Der Spiegel. Intuye que el fin de las restricciones severas provocará, con el buen tiempo, una salida rápida y embistiendo como miuras por la cuesta de Santo Domingo hasta la curva de Estafeta en Pamplona. Ya sucedió en Navidad, y ahí nos regalamos a nosotros mismos, por Reyes, la devastadora tercera ola. ¿Vamos ahora a preparar el gran viaje de verano a la cuarta ola?

...QUE DESAFIARÁ LA SALUD MENTAL

10| Íñigo Errejón

“Usted, señor Sánchez, ¿Sabe cuánta gente sufre? ¿Cuánta gente está sola? ¿Cuánta gente está triste? ¿Cuánta gente necesita pastillas para la ansiedad? ¿A cuánta gente, simple y llanamente, le duele el día a día? La cuarta ola, señor presidente, va a ser la de la salud mental. Y el Estado tiene que adelantarse y hacerse cargo”.

Entretanto, ¿estamos pensando suficiente en este otro naufragio de salud pública por el golpe sucesivos de las tres grandes olas, más allá de la ansiedad de las vacunas? ¿Alguien, en los puestos de mandos, está afrontando que en la orilla de la tercera ola hay demasiados náufragos sin aire?