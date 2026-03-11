Un plantel con acusadas deficiencias

Consiste el secreto de la vida en mirar adelante y sólo hacerlo hacia atrás para sacar las debidas enseñanzas. Hay, sin embargo, ocasiones en que la vista atrás se va hasta sin querer, por lo que surge la irregularidad, eso de trufar éxitos y fracasos. Es la irregularidad con todas sus consecuencias y el Betis se está significando por observar una línea en la que abundan los dientes de sierra, de ahí los fiascos inesperados.

El Betis, tanto en la cresta de la ola como en simas como la del domingo en Getafe, no tiene más remedio que mirar hacia atrás hasta dar con el infausto minuto 2 del partido con el Utrecht. Aquel sucedido, tan insólito e inexplicable, en que dos futbolistas con la misma camiseta colisionaron está pesando en el curso bético y bastante mérito tiene que continúe aferrado a esa ilusionante quinta plaza.

Que no eran dos futbolistas cualquiera fue lo que en un principio alarmó para seguir lamentándolo casi cuatro meses después. Mucho hincapié se hace en la calidad de la plantilla, pero hay veces en que hace aguas, sobre todo por los costados. ¿Tan complicado es dar con laterales que dominen esa asignatura tan principal en un defensa que es defender?

Cualquier lego en la materia sabe ver que ahí adolece el plantel de falta de elementos solventes, ergo no se comprende dicha laguna en la confección del plantel. Dicho lo cual caemos en que todo sería menos deficiente con Isco en el campo. Cuántos daños causó aquel fatídico minuto 2.