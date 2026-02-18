El poli corrupto de una peli de Denzel Washington

Vaya por delante que jamás creí en las conspiraciones arbitrales para mandar a un club a la cuneta con decisiones prevaricadoras, como no pocos sevillistas piensan hoy. Si fuera así, el penalti en Elche que supuso el 2-2 final, y que veremos si no es decisivo a final de Liga, no lo pita el trencilla. O el que abrió el 4-1 al Barcelona. Y si el Sevilla FC tiene razón en no pocas decisiones contrarias e injustas del rosario que cuelga de su mano, es porque la institución desprende un alarmante tufo a descomposición. Y ya se sabe que el colectivo arbitral actúa como las hienas de los documentales ante una criatura moribunda. Si al club lo respetan tan poco a nivel federativo es por la inconcebible y ruinosa gestión de sus dirigentes.

El navarro Iosu Galech no acudió a Nervión con la misión de que los tres puntos viajaran a la vecina Vitoria. Si hubiera sido así, la primera tarugada de Juanlu, impropia de un profesional de la cosa, lo lleva a la ducha a los dos minutos de partido con una tarjeta roja directa. Y sin embargo, le dio una segunda oportunidad para que Juanlu consumara que esa tarde saltó sin pedal de freno.

La batería de pitidos dolosos hacia el Sevilla del novato colegiado se hizo carne por el escenario de paroxismo que es hoy un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Matías Almeyda y sus subordinados no sólo están anclados en el fútbol de los ochenta por esos marcajes al hombre, tampoco son conscientes de que ese ambiente prebélico, apelando al corazón y la víscera como eje gravitatorio porque la cabeza y el talento dan para lo que dan, va a deparar más episodios en los que el desquiciado y chulesco árbitro de turno va a seguir dándole las patadas a Almeyda en su culo, sí, pero también en el del Sevilla. Y así, dos pisotones del contrario no son tan punibles como el de tu jugador o un acta se escribe con renglones torcidos, interesados y ajenos a la realidad. Como los informes de los polis corruptos en una peli de Denzel Washington.