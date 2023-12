La reciente conferencia anual sobre el cambio climático, conocida generalmente por su acrónimo COP (Conferencia de las Partes), ha sido la vigesimoctava desde que se iniciaron en Berlín en 1995, un año después de la entrada en vigor de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río en 1992. Fue en esa primera conferencia, la COP1, donde tuvo lugar el reconocimiento oficial del cambio climático como un problema. Entre las conferencias pasadas, ha tenido especial trascendencia la COP21, la de París en 2015, ya que en ella se firmó el acuerdo que tiene por objetivo limitar el calentamiento mundial por debajo de 2 grados, preferiblemente 1,5, a fin de siglo con respecto a los niveles preindustriales. El cumplimiento de este acuerdo ha orientado desde entonces las políticas climáticas y energéticas de prácticamente todos los países del mundo, aunque existen diferencias entre sus objetivos individuales.

Estas conferencias, conocidas también por el nombre de la ciudad donde se celebran, han siempre objeto de amplia difusión y atención pública, con el añadido de que la de 2023, la COP28, se ha celebrado en un país muy destacado en la producción de petróleo, lo cual ha sido objeto de algunas críticas. Uno de los aspectos más destacados, aunque quizá no suficientemente difundido, es que se incluyó el primer inventario global conforme al Acuerdo de París, midiéndose el progreso hacia los objetivos climáticos establecidos por dicho acuerdo. A partir de este inventario, se ha destacado la necesidad de alcanzar un máximo de emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2025 y de reducirlas en un 43% para 2030 y en un 60% para 2035, en comparación con los niveles de 2019, con el fin de limitar el calentamiento global a 1,5°C. A estos efectos, las Partes ha acordado presentar antes de la COP30 sus planes climáticos actualizados para 2035, alienados con el límite de 1,5°C y basados en la mejor ciencia disponible y en los resultados del mencionado inventario global.

Este objetivo de reducción es ambiciosísimo, habida cuenta de la tendencia mundial de las emisiones. Para lograrlo, se han establecido varios objetivos, algunos de los cuales merecen ser contrastados con la realidad para mostrar la dificultad que tendrá alcanzarlos. La fuente de las cifras utilizadas es energy institute (www.energyinst.org).

Objetivo 2030: “Triplicar la capacidad global de energías renovables y duplicar la tasa media anual mundial de mejora de la eficiencia energética”.

Las renovables y la gran hidráulica aportaron en 2022 el 14,2% del consumo mundial total de energía primaria. La generación de electricidad a partir de ambas fuentes fue algo más del 29% del total en 2022. La capacidad (potencia) instalada solar y fotovoltaica se situó en 1.950 GW en 2022, casi nueve veces más que en 2010. Para triplicarla, la inversión en equipos de generación y redes de transporte ha de ser extraordinaria, dando por hecho que se dispondrá de las ubicaciones adecuadas.

Reducción del carbón: “Acelerar la disminución progresiva del uso de energía basada en carbón.

El carbón sigue siendo, con diferencia, la fuente de energía primaria más utilizada para la generación eléctrica: el 35,4%. Por esto se considera prioritaria la disminución de su empleo, pero esto no es fácil sin asumir el gas natural como energía de transición (la mitad de emisiones por kWh generado), de lo cual ¡por fin! se ha dado cuenta la Comisión Europea. Por otra parte, la redacción de este propósito puede causar alguna confusión ya que, siendo cierto, que la proporción del carbón en la generación eléctrica viene disminuyendo intensamente desde su máximo en 2013 hasta 2022: 40,8% y 35,4%, respectivamente, también es cierto que cada vez utilizamos más carbón. De hecho, en 2022 se ha alcanzado el récord histórico de generación de electricidad basada en el carbón, lo cual es congruente con el récord en producción mundial de carbón (8.800 millones de toneladas). La causa general de esto, claro está, es el aumento mundial del consumo de energía primaria, pero también que el carbón es una energía accesible y barata para un buen número de países en desarrollo.

Desarrollo de tecnologías limpias: “Acelerar el desarrollo de tecnologías de emisiones cero y bajas, como energías renovables, energía nuclear, y tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, especialmente en sectores difíciles de reducir”.

Bienvenido sean los signatarios al mundo real, al mencionar la utilidad de la energía nuclear (9% de la generación eléctrica mundial en 2022), aunque nuestro Gobierno porfíe por mantenerse en uno imaginario. No cabe ninguna duda del progreso de la generación renovable es muy alentador, gracias a las mejoras de eficiencia, reducción del coste unitario y ampliación de sus formas de empleo (autoconsumo, p. ej.). Sin embargo, el muy apreciable ritmo de crecimiento de esta forma de generación (solar, fotovoltaica, biomasa, etc.) todavía no la ha hecho mayoritaria, como se ha señalado anteriormente. Naturalmente que es necesario acelerar su desarrollo, y a ello contribuirán no sólo las mejoras técnicas, sino también la utilización de espacios vacíos (como es el caso del desierto de Gobi, en China), pero no es fácil imaginar que pueda producirse un aumento de esta generación suficiente para alcanzar las metas propuestas en la COP 28. En cuanto a la captura y almacenamiento de carbono, aunque se estén dando avances apreciables en las tecnologías relacionadas, es debido reconocer que todavía no se ve cercano el momento en el que su aportación pueda ser verdaderamente sustantiva.

Mi impresión personal es que en COP 28, y no sin críticas, se ha asumido que no era posible dar saltos en el vacío, pasando de un mundo basado en la energía fósil a uno basado en las renovables sin construir una vía de transición factible. Pero el asunto central no es sólo la disposición de energía sin emisiones, sino que el aumento continuado del consumo mundial de energía hará muy difícil el alcance de las metas de reducción de emisiones, tanto en cantidad como en plazo. Ese aumento en el consumo de energía se debe, claro está, los países que se están desarrollando y no los países ya desarrollados. Por esto, al margen de las mejoras en la eficiencia, no estaría de más que cuando alguien muestre inquietud por ese aumento señalase inmediatamente qué países y cuánta población queda condenada a no desarrollarse, para que los restantes podamos salvarnos de la maldición del calentamiento.

