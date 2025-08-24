Prueba del nueve feliz

Fue como una prueba del nueve resuelta a plena satisfacción la aventura que supuso la mudanza del Betis a su nueva casa. Los temores no eran infundados, ya que nunca se solucionaron debidamente los problemas. Un puñado de partidos de España, ni se sabe cuántos conciertos y finales de Copa multitudinarias que siempre dejaban lo de ir al estadio como un problema insoluble. Y si hablamos de la ida, la vuelta era aún más incómoda, de ahí la preocupación que sentíamos ante la mudanza del equipo verdiblanco. Pero las alarmas no se cumplieron y tanto la ida como la vuelta de cincuenta y cuatro mil personas al mal llamado estadio olímpico se produjeron sin grandes incidencias. Funcionaron los transportes públicos y, sobre todo, funcionó el sentido común de hacer las cosas con tiempo, que ya dos horas antes del comienzo estaban los alrededores repletos de aficionados. Además imagino que cuando se le coja el tranquillo todo será menos incómodo y hasta es posible que la inquietud desaparezca.