Demasiados puntos a la basura

Muchas teclas a tocar para que se haga la música, pero el hecho indudable es que el Betis se está dejando más puntos de la cuenta en los desagües de LaLiga. Demasiadas desconexiones, muchas facilidades a unos rivales netamente inferiores conforman una ecuación que, tras el despeje de la incógnita, éste nos da un mediocre seis de quince, que son los puntos conseguidos y los disputados.

Incomprensibles los perdidos en Elche y Balaídos, los de ayer son muy complicados de explicar. La entrada en el partido tendría un pase si fuese la primera vez, pero ¿cuántas son las desconexiones regaladas por el Betis en estos años de vino y rosas? Incontables, luego parece que hora es que se le ponga el punto final a un defecto de tan infaustas consecuencias. Por lo demás, todo bien, gracias. El equipo supo reaccionar y debió llegar al descanso con las tablas en el electrónico, pero...

Y es que esa es otra, pues a qué vino la intromisión en el partido de Del Cerro Grande cuando ya el árbitro había dado validez al gol de Altimira. Anunciaron cambios en la interpretación abundando en que sólo se manifestará en errores clamorosos y lo mismo que pasa del tema en la expulsión el sábado de Huijsen se entromete impertinente en un lance sin aparentes irregularidades. El VAR seguirá siendo materia discordante y aunque sigue en otras manos, no más parece que sólo han cambiado los collares y que los portadores son los mismos.