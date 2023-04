Los datos ocasionales que van saliendo se interpretan de formas distintas, y aunque en España las noticias son positivas, se argumenta que la economía está artificialmente sostenida por las políticas públicas, se pone todo en cuestión, y a veces parece como si los buenos datos incomodaran. Sin embargo, hay coincidencia en que puentes y vacaciones demuestran que parte del consumo y un cierto optimismo no decae pese a las quejas por el aumento de los precios, y los problemas que persisten. Afortunadamente podemos ir más allá de anécdotas y sesgos en los datos, con el informe que acaban de sacar Eswar Prasad, Aryan Khanna, y Caroline Smiltneks, de la Brookings: Tracking Indixes for the Global Economy Recovery, conocido como Brookings-FT TIGER.

Tomamos el Índice de Actividad Real (IAR), para 23 países, que incluye producción industrial, sector exterior, ventas minoristas, capacidad instalada utilizada, pedidos de manufacturas, desempleo y empleo, y la producción trimestral. Este índice se calcula mensualmente y empieza de cero en 2012; desde entonces tiene para la media de países una subida en 2016, freno ya en 2019, caída muy fuerte en 2020 (a menos 30), y subida hasta máximos (de más 35) en mayo de 2022; actualmente cae a niveles cercanos al cero. Las variaciones son más pronunciadas en los países emergentes, y están en la actualidad en peor situación que los países avanzados. En España, el dato actual es 11,4, sólo superado entre las grandes economías por Australia, Canadá, Holanda y Estados Unidos, con bastantes países en negativo desde noviembre de 2022. España parte de caídas de hasta menos 11 en tres meses de 2020, y subidas a 39 en 2021, cuando las restricciones por Covid-19 se relajan; en 2022 se notan los efectos de los aumentos de tipo de interés y de la guerra desde después del verano hasta la actualidad, ralentizando el relativamente buen comportamiento de la economía. La información es útil para comparar la situación actual con la crisis financiera e inmobiliaria, cuando el IAR estuvo en negativo en España un año entre 2008 y 2009, se recuperó en 2010 y 2011, y cayó fuertemente en 2012 ante las medidas de austeridad fiscal, facilidades de despido, deflación, y la intervención de la economía española con el “Memorando de Entendimiento”, que sirvió sin duda como escarmiento, y para tomar ahora medidas diferentes.

Las conclusiones que podemos sacar son, primera, que la economía mundial se encuentra en una situación delicada, pues los países que están bien como Estados Unidos, no se sabe cómo evolucionarán, al igual que las principales economías europeas; India mantendrá el crecimiento, pero otras economías como Brasil y Rusia seguirán débiles, y las que salen de la postración como China, tiene posibilidades de crecimiento, pero también retos en exportaciones, financieros, inmobiliario y demanda de consumo, además de la incertidumbre sobre la injerencia política en las empresas. La segunda idea es que los autores del Informe entienden que la inflación ha tocado máximos porque aumenta la oferta, cae la demanda, y se estabiliza la energía, por lo que los tipos de interés y restricciones financieras serán menores. En cuanto a España, parte de una buena posición, pues se ha conseguido que la economía no se deteriore, y aunque los efectos negativos de los tipos de interés sobre sectores como la vivienda se irán notando con retardos, podrán compensarse en parte con el apoyo al empleo y a las empresas. Cuarto, y último, pero quizás lo más importante, se dice que en los fundamentos de la producción y capital humano, hay potencial de generar mayor crecimiento debido a la productividad, que es el mejor camino para reconstruir la confianza en un crecimiento sólido de la economía; este hecho, sin embargo, es fuente de disparidades porque hay sectores y regiones que tienen más capacidad para recoger estas ganancias de productividad. En suma, podemos decir que el pasado y el presente quedan bien escritos, con errores, aciertos y sus circunstancias; pero el futuro es sumamente incierto y depende del buen juicio, de que se consigan, aunque sean frágiles y mínimos, equilibrios políticos y sociales en el mundo.