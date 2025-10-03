Recortes en el Íbex 35

Los principales índices europeos tuvieron una sesión positiva a excepción del Íbex 35, que cerró con un descenso del 0,3%, y del FTSE 100 de Reino Unido, que descendió un 0,24%. En Europa, el Euro Stoxx 50 cerró con un aumento del 1,1% apoyado por el sector del automóvil y la tecnología, el Dax alemán aumentó un 1,3%.

En España, la sesión finalizó de forma negativa. En el plano empresarial hemos conocido que BBVA ha descartado una ampliación de capital para financiar una segunda opa. Las mejores empresas de la sesión fueron Solaria (+7,4%), Indra (+4,5%) y ACS (+3,3%) tras una recomendación de compra por parte de una casa de análisis por su crecimiento en centros de datos en Australia. La parte negativa la ha puesto el sector financiero y Repsol.

En Europa, la sesión estuvo marcada por los aumentos en las empresas de automóvil, lujo y tecnología, destacamos la subida de Stellantis de un 8,3%, seguido de la empresa de pagos Adyen que subió un 6,4% y ASML un 4,3%.

En el sector del lujo destacamos subidas superiores al 2% en Louis Vuitton, Hermes y Ferrari.

La parte negativa de la sesión la pusieron los bancos con ligeros descensos.