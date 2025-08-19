Recortes moderados

Los principales índices europeos se contagiaron de la caída del final de la semana en EEUU y esperan información clave durante la semana. El Íbex 35 cerró con una caída del 0,2%, el CAC 40 fue el índice más castigado en Europa con una pérdida de un 0,5%, y el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,3%.

La semana pasada terminó con caídas desde máximos históricos. En esta se producirá la reunión anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, donde la atención estará en el discurso de Jerome Powell para obtener indicaciones sobre una posible bajada de tipos de interés. Asimismo, el presidente ucraniano Zelenski y sus aliados europeos se preparan para reunirse con Donald Trump con vistas a un posible acuerdo de paz con Rusia.

Las acciones de Novo Nordisk subieron después de que su exitoso medicamento para bajar de peso Wegovy recibiera la aprobación de EEUU para tratar una forma grave de enfermedad hepática, superando a su rival Eli Lilly en el mercado.

Las acciones del fabricación de aerogeneradores Vestas Wind subieron 15% ante las directrices emitidas por las agencias gubernamentales estadounidenses sobre los créditos fiscales para proyectos de energía limpia solar y eólica, que fueron consideradas por los analistas como menos limitantes.