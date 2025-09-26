Recuerdos en tropel

Arranca en este viernes la Feria de San Miguel y coincide con una fecha que llenó de luto al mundo del toreo, que entonces era como decir el universo de este país aún llamado España. Hoy se cumplen cuarentaiún años de la cogida y muerte de Paquirri, el torero más parecido a Joselito. ¿Habrá minuto de silencio en su recuerdo? Feria de San Miguel y veinte años antes de la tragedia de Pozoblanco firmaba Curro Romero una faena que él califica como de las más redondas de su vida. Y hoy cuando el eterno Faraón anda recobrando la salud en una habitación del Macarena se nos viene a la memoria aquel suceso. De celeste y oro llegó sustituyendo al Cordobés para hacer el paseo con Pedrés y Gabino Aguilar. En nuestras conversaciones solíamos sacar a relucir aquella faena bajo la lluvia a un toro de Manuel Camacho. “Llovía sin parar, pero estaba tan a gusto que no tenía prisas por terminar”. Veinte años después caía Paquirri, Curro mejora de otro achaque y esta tarde arranca San Miguel. Suerte.