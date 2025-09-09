Recuperación de las caídas

Los principales índices europeos y estadounidenses han comenzado la semana recuperando la caída del viernes. El Íbex 35 cerró con una subida del 1,0%, con avances en los sectores cíclicos como el financiero o industrial y caídas en el eléctrico. Por su parte, el Euro Stoxx 50 avanzó un 0,8%.

En Europa, el mercado se prepara para una moción de confianza que se espera que derribe el Gobierno del primer ministro francés.

Los índices estadounidenses subieron ante el aumento de la estimación en los recortes de tipos de la Fed. Después de la caída del viernes ante las débiles cifras de empleo, el mercado espera los informes sobre la inflación de agosto a finales de la semana y las revisiones anuales de las nóminas hoy.

Estados Unidos podría aprobar exportaciones de suministros para la fabricación de chips a las fábricas de Samsung y SK Hynix en China, para evitar perturbaciones en la industria.

Las acciones y bonos de Argentina se han desplomado tras la derrota de Milei en las provinciales del domingo.

La cotización del petróleo subió después de que la OPEP+ acordara volver a aumentar la producción, pero a un ritmo moderado. Esta cautela se debe al superávit previsto. La Organización añadirá 137.00 barriles diarios en octubre.