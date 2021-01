2021: el renacer industrial de Andalucía

Como saben, de la peste negra nació el Renacimiento. ¿Qué queremos que surja del Covid? Pues esperemos que un renacer industrial que nos permita soportar con fuerza cualquier contexto como el que estamos viviendo. Si algo hemos aprendido de todo esto es que la actividad industrial es estratégica para nuestro día a día y que es necesario incrementar las inversiones para evitar la dependencia de materias básicas del extranjero fundamentales para las tareas más cotidianas.

Con todo ello, unido a los fondos que llegarán de Europa, debemos ser creativos y desarrollar esa actividad innovadora y prometedora que nuestro talento está deseando emprender. Se abre un abanico de posibilidades y un campo de oportunidades que debemos aprovechar en Andalucía. Y no debemos ser menos que otras comunidades y seguir reclamando con fuerza y criterio esas infraestructuras fundamentales para nuestro desarrollo: SE-40, Corredor Mediterráneo, túnel de San Silvestre, red de AVE…

Sin olvidarnos, por supuesto, de las infraestructuras sanitarias, tan claves como necesarias en el estado de bienestar del que presumimos. En este sentido, todos los esfuerzos deben situarse ahora en lograr una vacunación masiva en tiempo récord, algo que parece que no se está consiguiendo. Podríamos aprovechar esta gestión para demostrar que podemos y sabemos hacer las cosas mejor que nadie.

Y qué decir tiene de las materias primas minerales. ¿Alguien puede dudar hoy día de la excelencia de nuestras empresas en este sector? La minería andaluza está empezando a ser reconocida a nivel mundial y es necesario que su imagen sea la más realista posible, la de empresas que creen en la sostenibilidad y la gestión responsable de sus explotaciones mineras.

Otro factor clave es la internacionalización de nuestra producción. Andalucía ha cerrado 2020 como la segunda región española en exportaciones y, a pesar de la reducción registrada como consecuencia de la pandemia, la comunidad ha logrado mantener una balanza comercial positiva liderada por el sector agroalimentario, pero también con muy buen comportamiento en el ámbito industrial. Un aliado indiscutible del comercio internacional es el Puerto de Algeciras, líder portuario del sur de Europa con un movimiento anual 110 millones de toneladas y punto estratégico en el tráfico marítimo de mercancías del Estrecho de Gibraltar. También el Puerto de Huelva mantiene una buena posición impulsando nuevos proyectos para captar tráficos.

La aeronáutica, el sector naval, la agroindustria… son sectores que necesitan apostar por su talento y competitividad y que forman parte de nuestra realidad industrial, más allá de la construcción o el turismo.

Por su parte, las empresas andaluzas están apostando ya por una importante inversión en I+D+i que les permita avanzar hacia un modelo más digital y sostenible, como demanda la nueva realidad social. Y en el que se fomenten las sinergias y alianzas estratégicas que puedan generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, además de poder enfrentar entornos desfavorables como el que hemos vivido en los últimos meses.

Y toda pretensión debe ir acompañada de una comunicación eficaz. Una vez más se ha demostrado que todo euro invertido en comunicar se recupera multiplicado al menos por cinco. No solo debemos contar lo que hacemos y en qué nos diferenciamos y llegar a todos nuestros grupos de interés. Tenemos que demostrar que nuestro territorio no es menos que Cataluña, que el País Vasco o que Madrid. Si los gobiernos no apuestan por Andalucía, la diferencia competitiva será cada vez mayor y así es muy difícil. Escuchen lo que los empresarios reclaman, que no siempre es dinero, y el renacer industrial en Andalucía podrá ser una realidad en el corto plazo.