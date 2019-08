Un respeto al '2'

Fue siendo un niño, cuando Antonio de los Santos, Roque, esa leyenda de los campos de tierra por cuyas manos pasó todo el pueblo, me preguntó con su gorrilla campera si había jugado alguna vez de lateral derecho. En ese momento comencé a entender que, definitivamente, era tartamudo con los pies.

En nuestros tiempos, el lateral derecho solía ser -o más bien era- el más malo del equipo. Valía cualquiera. Tendría menos influencia en el juego y cuando el balón pasara por allí, que fuera lo que Dios quiera, aunque siempre el líbero a la vieja usanza estaba con su oficio para apagar cualquier fuego.

Por eso, en una plantilla -muy cursi ya seguir con lo del cuadro- como la que está haciendo Monchi, me parece una irresponsabilidad por su parte dejar en ese puesto solo a Jesús Navas, un jugador que no es lateral, que puede jugar ahí, sí, pero que no tiene los conceptos defensivos ni cuerpo para ello, que en noviembre va a cumplir 34 años y que cíclicamente el motor le gripa mes o mes y medio. Lo de Pozo me parece más temerario aún y emplear un central de 20 millones para que juegue fuera de sitio me recuerda a cuando el Sevilla perdió la oportunidad de pulir al que hubiera sido el mejor sustituto de Javi Navarro por no tener lateral. Hablo de Martín Cáceres.

El sevillismo, ignorante y tan sensible a las modas, se tomaba a chanza a Emery cuando sustituía a Coke por Mariano o viceversa en una falta de respeto hacia un puesto tan importante como otro en un partido de fútbol. Una noche en Basilea un lateral diestro le ponía los lazos rojo y blanco a la Europa League con dos goles al Liverpool.

No es nuevo. En el Sevilla no se le tiene el respeto que debería un puesto en el que hacía afición el coriano Juanito, llegaba a la selección Nimo o maravillaba Daniel. Ahí ha habido remiendos con futbolistas de todo pelaje. Desde Sergio Ramos o Mosquera hasta Mercado. Pero con un presupuesto de 200 millones y el mejor director deportivo del mundo, ya huele...