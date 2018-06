La resurrección de Luismi

Luis Miguel no necesita apellido, ni serie en la televisión, para ser El Sol. ¿O sí? Resulta evidente que es un artista harto conocido, tanto en España como en Latinoamérica. Tiene éxitos inmortales. Sus boleros han conquistado a miles de fanáticas, y sus temas bailables siguen siendo protagonistas en cualquier fiesta. Desde Cuando calienta el sol hasta Por debajo de la mesa, el cantante ha vendido millones de discos, pero su carrera en la última década parecía estar cayendo en picada, por problemas económicos y personales, hasta que Netflix lo rescató.

¿Qué hay detrás de esa máscara? ¿quién es realmente Micky? Eso es lo que Netflix con su biopic, inspirado en la única biografía oficial del astro hijo de un gaditano y una italiana, intenta desentrañar.

Tanto para los fans como para el mismo Luis Miguel, esta serie significa revisar la historia de cómo este niño de 11 años alcanzó la fama desde pequeño. Y también, y he aquí lo más importante, el lado B de ser esta estrella. Luis Miguel, quien es interpretado por Diego Boneta, no solo vive la trágica desaparición de su madre sino que comprueba el costado siniestro de su padre, con quien termina su vínculo abruptamente, tras descubrir su traición. Lo de Luismitiene más condimentos de telenovela que cualquier serie que pueda verse en la televisión abierta: explotación infantil, machismo, inmigración, drogas, un padre que le roba a su hijo, una madre que nadie sabe dónde está, fama, soledad y romances. La lista podría seguir. Para quienes no conocen detalles de esta su vida, es una oportunidad para entender a este ídolo que -algunos pensaban- estaba destinado a desaparecer, tras más de treinta años de carrera. Pero que, justamente, con la ayuda de esta ficción, está volviendo a convertirse en tema de conversación y, también, en banda sonora. Porque no hay forma de terminar de ver un capítulo y no correr en busca de algunos de sus discos.

Desde que Netflix estrenó la primera temporada de la serie, el 22 de abril, se convirtió en trending topic en las redes. Para ser concretos: a partir del éxito del biopic, las escuchas de sus temas en Spotify se dispararon. Según la compañía de música en streaming, las canciones de Luis Miguel pasaron a escucharse casi un 200 por ciento más tras el estreno de la serie, entre abril y mayo.

Las múltiples demandas que acumula por incumplimientos de contratos, sus problemas de salud, cambios de peso y rumores de alcoholismo no favorecían precisamente a su imagen pública. Al parecer, Netflix pagó unos cuantos millones de dólares al bronceado cantante que le habrían servido para saldar sus deudas. Aparte de que ahora todos hablan del "pobre chico", no del artista endiosado. Un filón para todos.