Riesgos a la baja en las petroleras

27 de septiembre 2025 - 03:10

La decisión de la OPEP+ de revertir aceleradamente todos los recortes de producción implementados tras la pandemia provocará que la oferta aumente más que la demanda en 2025 y en 2026, lo que permitirá elevar los inventarios globales de hidrocarburos que parten de niveles muy reducidos. Además, la transición energética está ralentizando el crecimiento del consumo, y ya se atisba el pico histórico irreversible que se proyecta que suceda a finales de esta década.

En estas condiciones, salvo alguna disrupción severa de la oferta, vemos probable que se reanude la tendencia a la baja en las cotizaciones, con un nivel de equilibrio del Brent en 2026 que estimamos en unos 62$/bl, pero con un evidente riesgo de situarse temporalmente debajo de 60$/bl.

Las petroleras europeas cotizan de nuevo cerca del máximo de su rango en los dos últimos años, con unas valoraciones aparentemente atractivas (PER 10,0x y 5,6% en dividendos). Estos múltiplos se basan en un consenso de analistas que prevé una recuperación de los beneficios en 2026-27. Pero si se produjera ese abaratamiento del crudo, la generación de beneficios y de caja libre se resentiría significativamente, reduciendo la capacidad de retribución al accionista, por lo que contemplamos esta fortaleza del sector como una oportunidad para reducir posiciones.

