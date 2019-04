Antes de entrar Cristo Nuestro Señor en la Pasión, hizo oración y a mí se me vino al pensamiento que sería esta forma como estaba; así lo mandé hacer porque así lo discurrí". Con estas palabras, el Venerable Miguel Mañara, fundador del Hospital de la Santa Caridad, cofrade de San Lorenzo, explicaba el encargo realizado a Pedro Roldán de una imagen de Cristo, de rodillas y orando, que hoy puede venerarse en la Real Iglesia del Señor San Jorge, sede de la Hermandad de la Santa Caridad.

La idea de Don Miguel era representar un Cristo sufriente, lacerado de dolor y heridas, orando antes de entregarse al sacrificio definitivo y supremo. Cuentan que cuando el Venerable oraba delante del Cristo se dirigía a él como "buen amigo de mi alma". Esa sensibilidad y finura espiritual de Mañara debería inspirarnos para lo que ya nos viene a las puertas. La cuaresma termina en Sevilla mañana Viernes y el Sábado de Pasión, en la iglesia de San Jorge con el besapiés de este Cristo desconocido e inigualable y el vía crucis que, mañana viernes, a primera hora de la tarde, desde sus plantas recorre todo el hospital y la casa hogar de nuestros amos y señores los pobres, los predilectos de Mañara.

Termina la cuaresma y empieza la Semana Santa, para la que nos hemos estado preparando. En nuestras calles y en nuestras vidas los Cristos sufrientes, como el que soñó Mañara, bajan de sus altares para rezar y sufrir con nosotros. Es la expresión genuina de la fe sincera de un pueblo. Es hora de sacar de altillos y armarios túnicas, escudos, sandalias y guardar en los mismos polémicas, diatribas y porfías. Solo quede nuestra mirada para Cristo y su Madre. Queden nuestros corazones abiertos para la meditación en estos días santos. Quede nuestro espíritu penitencial para redimirnos en nuestras estaciones de Penitencia. Si cuando te quites el antifaz, no eres mejor cristiano, más te vale no ponértelo. Si tras salir con la hermandad vas a seguir con tu vida tal cual, sin variar tus actitudes y comportamientos, pregúntate si lo que haces tiene sentido. Nuestras rodillas y el sagrario tienen la respuesta en estos días. Y por supuesto, la ciudad. Sevillano, sal a las calles, que viene Dios entre velas, y has de encontrarte con Él.