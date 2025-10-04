Sabatina de esperanza

Sábado de gozo y de alta sensibilidad para ocho horas por un recorrido inédito. La Esperanza morena por una Sevilla que nunca holló hasta llegar a la más deprimida en una misión necesaria, vital en este mundo que vivimos y que tantas desigualdades presenta. Será impresionante ver a la Esperanza por lugares que nunca pisó. Qué maravilla será verla por la fronda del Parque con su acompañamiento de leales que la llevarán al encuentro de tantos trianeros como sufren el doloroso exilio que heredaron de sus mayores. Trianeros a la espera en esa Sevilla degradada y que comprobará cómo la esperanza se les reactiva al conjuro de la Esperanza morena. Es éste un sábado sin parangón y en el que aflorarán las lágrimas en la despedida y el llanto esperanzador cuando llegue a su objetivo, que no es otro que el de reactivar la esperanza en el reino de la desesperanza. La Sevilla más deprimida la acogerá con los brazos abiertos de la misma forma que hace cuatro años acogió en los Tres Barrios al Gran Poder. Gran sabatina.