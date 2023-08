Ya hace un año largo –julio de 2022– que cambió el ciclo monetario en la zona del euro y comenzaron a subir los tipos de interés. En Estados Unidos fue unos meses antes, en marzo. Pasó en las principales economías del mundo, con la excepción de Japón que, por sus peculiaridades, aún no lo ha hecho. En todo caso, el entorno de tipos de mercado es radicalmente distinto al de hace doce meses. La inflación persistente ha obligado a incrementos sucesivos e intensos del precio oficial del dinero. Un proceso casi sin precedente, con innumerables efectos sobre la economía, que incluyen incluso algunas turbulencias financieras como las vividas en la banca mediana estadounidense en primavera. Parece que lo peor de ese episodio de inestabilidad ya pasó, pero recientemente volvió a haber un “toque” de atención de la agencia de calificación Moody’s, que recortó un escalón los ratings de diez bancos estadounidenses. La caída de la entidad helvética Credit Suisse aconteció también este año, consecuencia sobre todo de los problemas que arrastraba del pasado, aunque el contagio por las dudas en la banca norteamericana precipitó su derrumbe. La nueva coyuntura monetaria ha afectado también a los bancos europeos, pero de otro modo. La banca del Viejo Continente, tras más de una década de tipos de interés negativos o muy bajos –que trajeron desafíos enormes para la rentabilidad del sector, y así lo reflejaba la valoración de sus acciones– y un potente proceso de “re-regulación”, de repente se encontró con unos tipos de interés crecientes y con importantes colchones de liquidez y, como han mostrado los recientes “tests de estrés”, también de solvencia. El BCE ha ido aumentado rápidamente los tipos, alcanzando ya el 4,25%, mientras que paulatinamente fue retirando facilidades de liquidez. Este proceso doble, con diferentes velocidades, que se ha prolongado durante doce meses, es una de las principales razones que explican el desigual impacto de las subidas de tipos en el coste de los préstamos –sobre todo, en aquellos referenciados con el Euribor– con la remuneración del ahorro bancario, que ha tardado más en sentirse en algunos países europeos, como España. En lo que va de año, los tipos sobre los depósitos en nuestro país se han ido acercando a los europeos y pronto se deben homologar con ellos, para reforzar su base de pasivos minoristas.

La rentabilidad de los bancos ha aumentado en el último año, como cabía esperar. Se ha ido reflejando en los anuncios de las entidades de sus resultados trimestrales y anuales. El beneficio por acción para las entidades europeas ha aumentado casi un 20% en lo que va de 2023. Las ganancias totales de los seis bancos españoles subieron un porcentaje similar en el primer semestre.

Ha venido acompañado de una revaloración de las acciones bancarias en Europa y en nuestro país. Sin embargo, las previsiones para los próximos trimestres ya son menos boyantes para la mayoría de los analistas. Se producirá un cierto agotamiento de esa escalada de beneficios y valoraciones bursátiles. Por tanto, parecen fenómenos meramente de corto plazo como respuesta a un entorno monetario que, aunque ha propiciado la recuperación puntual de los márgenes financieros, éstos seguramente volverán a estrecharse cuando se aprueben bajadas del precio oficial del dinero, tal y como ha ocurrido históricamente en episodios similares. En todo caso, este año ha servido para reforzar las necesarias reservas y solvencia en un entorno complejo.En esta situación que es coyuntural en lo fundamental, sorprende que un nuevo gobierno europeo –el italiano– aprobara recientemente un impuesto sobre los supuestos beneficios extraordinarios de los bancos transalpinos. Ya ocurrió en nuestro país, hace algo más de un año, cuando se anunció de modo inesperado y sin que todavía se hubieran producido aumentos de tipos. El mercado lo tomó muy mal, con pérdidas en la valoración bursátil de la banca italiana en la Bolsa de Milán por más de 9.000 millones de euros. Si se compara esta cantidad con lo que se esperaba recaudar inicialmente con la tasa, unos 5.000 millones o, aún peor, con la que se pronostica actualmente, inferior a los 3.000 millones de euros, parece que el gobierno transalpino ha lanzado “piedras contra su propio tejado”. Además, la medida se ha descafeinado incluso más al imponer posteriormente el Ministerio de Economía italiano un límite para que no supere el 0,1% de los activos totales de la entidad.

No parece que siempre se comprenda en su completitud el papel de los bancos en la transmisión de la política monetaria y en las posibles consecuencias que pueda tener sobre su rentabilidad u otros atributos, que como se ha señalado anteriormente, es muy puntual en lo fundamental y que, sin distorsiones, permite reforzar su solvencia. Las entidades financieras son los vehículos a través de los cuales se transmiten las decisiones de subida o bajada de tipos, de mayor o menos liquidez que adoptan los bancos centrales, que las adoptan a la luz de la evolución de la inflación y otras variables macroeconómicas. No lo deciden los bancos comerciales. Son medidas de política monetaria que llevan a una situación que, sin duda, pueden dificultar la situación de familias y empresas. Hasta ahora se ha hablado mucho de tipos, pero en los próximos meses, puede que se hable de que se cierra el grifo del crédito. En esta situación es bueno que haya planes de acción para aminorar el impacto en los más vulnerables. Sin embargo, no se puede revertir una situación que intenta crear un banco central con esas medidas, precisamente para “enfriar” los excesos de economía y así lograr rápidamente una inflación más baja. Es en este contexto, en el que hay que valorar la necesaria función de la banca, que en un tiempo –quizás 2024 o 2025–, puede volver a ser distinta y tener que ser correa de transmisión de bajadas del precio de dinero –con menores márgenes– y mayor liquidez, decididas por el banco central.