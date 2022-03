Cumplimos dos años de pandemia del covid-19

Tal día como hoy de hace dos años, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, daba una rueda de prensa en la que se otorgaba ya la consideración de pandemia al covid-19.

Antes, habíamos pasado dos meses elucubrando, incluso riéndonos del virus que había en China y que era poco menos que una gripe y todavía no éramos capaces de imaginar lo que traería consigo en los siguientes meses.

Ese día, había más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 muertos. Y el director de la OMS, ese señor con bigote que en otro momento nos hubiera caído simpático, decía: "No podemos decir esto lo bastante alto, ni lo bastante claro, ni lo bastante a menudo: todos los países están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia".

Tres días más tarde, se paraba el mundo. Se cerraba. Un estado de alarma, dos, tres… confinamientos. Personalmente, me pilló en casa con un bebé de treses meses, que hoy reconoce a todos los contertulios de la tele que hablaban del coronavirus por la deformación profesional de sus padres, y dos niños de 10 y 11 años, que pocos días después se quedarían sin poder ir al colegio ni poder salir al patio a jugar.

Para los periodistas han sido horas y horas de trabajo, de lunes a domingo, de sol a sol. Se impuso el teletrabajo y las administraciones funcionaban, a medio gas, pero funcionaban. Pero hubo millones de personas que no pudieron salir a trabajar… y que se quedaron sin cobrar porque muchas además lo hacían en la economía sumergida.

Empezamos a usar términos que no nos eran habituales: cuarentenas, anticuerpos, antígenos, confinamientos…

En su conferencia de prensa, Ghebreyesus decía que los países deben adoptar un enfoque basado en la participación, de los gobiernos y de la sociedad. Había aplausos a los sanitarios a las 20 horas. Parecía que íbamos a salir mejores. El director de la OMS insistía: “prepararse y estar a punto; segundo, detectar, proteger y tratar; tercero, reducir la transmisión, y cuarto, innovar y aprender”.

Y llegó el milagro de la vacuna. Sorprendentemente, se desarrollaron varias vacunas y se distribuyeron miles de millones de dosis en menos de un año, algo nunca visto en la historia de la humanidad.

No estuvimos preparados, no supimos proteger ni a nuestros mayores ni a nosotros mismos y hemos aprendido poco. No hemos salido mejores. De hecho no hemos salido todavía. En China acaban de volver a confinar una ciudad de nueve millones de personas por un rebrote de covid-19.

Lampamos por volver a la normalidad anterior a la pandemia, nos enfadamos al ver cómo se demora la retirada de las mascarillas en interiores y negamos al virus y sus consecuencias con la tranquilidad de tener puestas dos o tres dosis de la vacuna en nuestro cuerpo. Tal vez deberíamos preguntarnos si no será mejor en lugar de recuperar la normalidad, mejorar lo que llamamos normalidad.

Hasta hoy, solo en Andalucía, han pasado el covid más de 1.365.000 personas y han muerto, según la contabilidad oficial, más de 13.000 personas. El gran logro es que solo aquí se han puesto más de 18 millones de vacunas.