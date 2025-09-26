Sesión en negativo

Los principales índices europeos tuvieron una sesión negativa. Destacamos los descensos del Íbex 35, que cerró con un descenso de 0,44% arrastrado, principalmente, por el sector de renovables y el sector financiero.

En Europa el índice Euro Stoxx 50 finalizó la sesión con una bajada del 0,3%; mientras que el Dax alemán perdió en la jornada un 0,6% arrastrado por la caída de Siemens Helthineers y Brenntag, tras la investigación de EEUU sobre la importación de equipamientos médicos.

En España, no hubo grandes noticias durante la sesión que movieran acciones en concreto. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aceptado la mejora de la opa propuesta por BBVA a los accionistas del Banco Sabadell, además de que la sesión estuvo marcada por las caídas en las empresas de proyectos renovables como Solaria o Acciona Renovables debido al incremento en los rendimientos de los bonos a largo plazo.

Por su parte, en EEUU, la noticia del día fue el acuerdo por 2.500 millones de dólares que ha firmado Amazon con la FTC por su fallos en su programa de Amazon Prime, sin impacto aparente en su cotización.