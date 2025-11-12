Sevilla elige a Morante

Tenía que ser así y así ha sido. Morante de La Puebla ha sido el ganador del premio taurino del Ayuntamiento de Sevilla. Ese premio recobró su senda adecuada con la llegada a la Casa Grande del popular José Luis Sanz. Creado en tiempos de Juan Ignacio Zoido con Pepe Luis y Curro Romero como indiscutibles primeros agraciados, luego entró en una fase rica en complejos. Durante un cuatrienio se obvió la figura del torero triunfador a fin de que no se enfadasen los objetores de la Fiesta Nacional. Así se le dio, por ejemplo, al balear Miguel Barceló, que ni siquiera se dignó venir a recibirlo. Decididamente, el premio había perdido su primigenia idiosincrasia, ya que resultaba poco digerible que en la auténtica cuna del toreo se obviase la figura del matador. Pero las aguas volvieron a su cauce y por aclamación se ha elegido al orfebre cigarrero como justo descendiente de tantos sevillanos como, vestidos de seda y oro, engrandecieron el toreo. Congratulémonos de que tan grandioso torero sea hoy el premiado.