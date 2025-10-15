La sociedad y su fracaso

Nada con tanta similitud a Los fusilamientos de la Moncloa, ese aguafuerte que don Francisco de Goya nos legó como retrato del miedo en un estado químicamente puro. Nada tan parecido a ese fiel reflejo del miedo físico como el de esos emigrantes camino a lo desconocido, a un camino hacia la desesperación. Vino estos días en los periódicos la imagen de ese drama grande que son las deportaciones ordenadas por Trump. Fracaso grande el que vive esta sociedad y las miradas son como las de los madrileños dándoles el pecho al plomo gabacho. Ojos desorbitados y el gesto como debió ser el de sus antepasados camino a la esclavitud. Es como un camino de vuelta sin haber rematado el de ida, escarnio para una sociedad que sigue apostando por hacer excursiones a la Luna mientras una mayoría de congéneres no tiene donde caerse muerto. Y ese problema, multiplicado, se da entre nosotros, con el muy cantado Mediterráneo convertido en una enorme fosa común donde nadie conoce a nadie.