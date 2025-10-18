Sorpresas positivas de resultados en Europa

La temporada de resultados ha iniciado con sorpresas positivas en algunas de las grandes compañías europeas, que han sido generosamente recompensadas por el mercado. Empresas como Nestlé, LVMH o ASML han subido hasta un 10% esta semana tras publicar resultados mejores de lo esperado, lo que ha permitido que las bolsas europeas cierren en positivo una semana de gran volatilidad, marcada por la escalada de las tensiones entre EEUU y China.

Las expectativas de crecimiento de los beneficios en Europa en el trimestre son modestas, de apenas un 1%, después de meses de revisiones a la baja. Sin embargo, los primeros resultados muestran que la proporción de compañías que superan las previsiones es la más alta desde el primer trimestre de 2023. Nestlé registró su mayor subida en 17 años tras anunciar ventas más fuertes de lo previsto y un plan de reducción de plantilla. LVMH repuntó con fuerza después de volver al crecimiento de ventas, y ASML se benefició del auge de la inteligencia artificial, que impulsa la demanda de sus máquinas de litografía para chips.

El contexto político en Francia se ha estabilizado tras superar el primer ministro Sébastien Lecornu dos mociones de censura, y las tendencias estacionales sugieren que el Stoxx 600 suele comportarse mejor en el último trimestre y extiende las ganancias en enero.