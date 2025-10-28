Jornada de subidas generalizadas en las bolsas europeas y estadounidenses tras las noticias del fin de semana sobre el acuerdo comercial entre China y EEUU, así como las elecciones argentinas. El Euro Stoxx 50 subió un 0,6%, en España el IBEX 35 cerró con subidas del 0,9%, el DAX alemán de un 0,3% y el CAC 40 francés con una subida del 0,2%.

En España, destacamos la subida de Indra de un 7%, acompañando al sector de defensa europeo, además los grandes bancos tuvieron subidas superiores al 1% con BBVA encabezándolas, seguido de Santander.

Mapfre y Grifols completaron las subidas en un día histórico para el índice que logró batir sus máximos históricos 18 años después y recuperó los 16.000 puntos durante la jornada. La parte negativa la pusieron Cellnex, Rovi y Acciona con descensos cercanos al 1%.

En EEUU, la sesión fue positiva, con subidas notables después de conocerse el fin de semana que China y EEUU habían logrado llegar a un acuerdo comercial durante la visita a Malasia, y que ratificarán los presidentes de ambos países en su reunión en Corea del Sur esta semana. Destacamos la subida de un 12,6% de Qualcomm tras presentar un chip que buscara rivalizar con Nvidia y AMD en el segmento de IA.