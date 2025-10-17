Subidas leves

Tribuna Económica
El parqué
El mercado cerró ligeramente en positivo tras la sesión de ayer, con algunas excepciones como la del Russell 2000, el índice de pequeñas compañías estadounidenses, que cedía un 0,88% al cierre.
El Euro Stoxx 50 subió un 0,8%, apoyado en la subida del sector del lujo y del sector industrial. El Íbex 35 subió un 0,5%, y el CAC 40 francés destacó con un ascenso del 1,4% después de que el primer ministro evitara la moción de censura y tranquilizara el mercado.
En España, destacamos las subidas del sector de construcción y concesionario. Ferrovial subió un 3%, ACS un 2,85% y Acciona un 1,5%. Remarcamos la subida de Indra de más de un 2,5%, marcando nuevos máximos históricos para la compañía de defensa y tecnología.
La parte negativa la puso Repsol, con un descenso del 1,6%, influenciado por las bajadas en el precio del petróleo.
En Francia, el primer ministro Lecornu sobrevivió a dos mociones de censura gracias a pactar con los socialistas y sacrificar la reforma de pensiones. En el plano empresarial, destacamos la subida de Pernod Ricard del 4%, a pesar de reportar fuertes descensos en sus ventas en China y Estados Unidos, pero mejor de lo esperado por los analistas.
