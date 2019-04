Y sueño que te has emocionado

Dentro de cinco días estaré delante del atril del Teatro de la Maestranza. Han pasado seis meses desde aquel 22 de septiembre, cuando el Consejo de Hermandades y Cofradías me nombró pregonera de la Semana Santa de Sevilla. El tiempo ha pasado como un suspiro. Como la vida misma. He vivido lo que Rafa Serna ya me adelantó: "Vivirás momentos que no olvidarás en tu vida, Charo, aprovecha cada instante. Y disfrútalos". Y así lo hecho, Rafa, lo he hecho tal como tú me aconsejaste. He disfrutado, me he emocionado, he reído y también he llorado de alegría. ¿Cómo contaros la emoción de tener a la Macarena entre mis brazos? ¿Cómo expresar lo que se siente al tener frente a frente a la Esperanza de Triana y estar con ella a solas..? Lo que lloré ese día. Lágrimas que recogen los pañuelos que me habéis regalado y que han estado entre las manos de vuestras devociones.

He asistido a muchos cultos y misas solemnes. Tengo que deciros que me han reconfortado, que han alimentado mi alma y me han fortalecido espiritualmente. Durante todo este tiempo me he sentido una privilegiada. He sido constantemente mimada por todos vosotros. He sido arropada, querida, cuidada al límite. Tanto cariño no se puede medir. "Charo, oigo tu voz y ya me emocionas, porque me acuerdo de mi madre que te escuchaba siempre por la radio", me confesó un día una señora. Y lo que no sabéis es que muchas veces, muchas, vosotros me habéis emocionado a mi. Y ahora os lo tengo que devolver.

Hay noches que sueño con el Pregón. Y sueño con que te has emocionado. Con que he llegado hasta tu corazón. Sueño con que he sido capaz de hacerte vibrar, que te he metido en una bulla, que has sentido la emoción de un Domingo de Ramos con el cielo azul, muy azul. Sueño con que sonríes y lloras. Sueño con que me dices que te has visto en aquella historia que conté. Sueño que no ha sido un sueño. No quiero despertarme.