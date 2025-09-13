Del taconazo de Alexis al despecho de Rafa Mir

Pudo ser peor y de hecho el mal menor llegó muy cercana la última campana, pero la realidad es que el Sevilla hizo merecimientos sobrados para conseguir los tres puntos. Fue un Sevilla de alta intensidad que se superó tras la ocasión fallada por Rafa Mir sobre el primer cuarto de hora. A partir de ahí se vio a un Sevilla enrabietado que partía de la cimentación que significa una mayoría de efectivos con vocación defensiva. Y tendría que ser ese prototipo de delantero defensivo que es Isaac Romero el que pusiera a su equipo por delante del marcador de volea mortífera.

A la vuelta de camerinos iba a tomar protagonismo ese viejo dicho de la cuña de la misma madera para satisfacción ilicitana. Primero fue el ex sevillista André Silva para que la guinda a la noche la pusiese el todavía sevillista Rafa Mir con un golazo que celebró de forma poco adecuada. El despecho que siente el murciano debe ser tremendo y lo cierto es que ahí subieron los decibelios de un partido que se le iba al Sevilla de forma aparentemente irremediable.

Almeyda tiró de gente con vocación ofensiva y una asociación entre dos de los refrescos, taconazo de Alexis y cañonazo de Peque al techo de la red, sirvió para salvar un punto. No termina el Sevilla de ganar como local, pero la sensación es de ver el futuro con optimismo. Sin un derroche de calidad, la imagen de compromiso da para no pensar en una repetición de los últimos problemas. Esa fue la impresión que dio, ¿no?