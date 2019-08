La tasa turística en Sevilla

La tasa turística es como las serpientes de verano, que aparecen y desaparecen. O las medusas en las playas. En Sevilla se habla de la tasa turística, de vez en cuando, pero duerme el sueño de los justos. El alcalde, Juan Espadas, se ha mostrado partidario de aplicarla. Incluso llegó a decir que recaudarían entre siete y ocho millones de euros al año. Repartidos en cinco millones de los hoteles, y más de dos millones de los pisos y apartamentos turísticos regulados, que son menos de una cuarta parte de los existentes. Se supone que esos siete millones se dedicarán a fines turísticos, a restaurar monumentos, a cubrir mejor los servicios, etcétera. Un dinero que no saldría del bolsillo de los sevillanos.

¿Y por qué no la aplican ya? En teoría, los ayuntamientos no pueden crear una tasa o impuesto, sino que se debería aprobar en toda España. Otros expertos estiman que se podría aprobar en Andalucía. Una vez permitido, cada Ayuntamiento tendría potestad para aplicarlo o no. Es decir, que en Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y otras ciudades que lo estimaran oportuno se podría aplicar, aunque en municipios no turísticos decidieran que no les interesaba. Sin embargo, la Junta no es partidaria de aprobar la tasa, según dijo el vicepresidente Juan Marín.

Los hoteleros tampoco la quieren, como se sabe, al estimarlo perjudicial para sus negocios. ¿Un turista de lujo se negaría a pagar un eurito de más por noche? ¿Un turista que abona 300 euros por una habitación no vendrá, si se la suben a 301 euros? Antes ese euro se le daba al botones por subir las maletas, pero ahora no hay botones y cada cual se sube las suyas.

Pensemos en otros detalles. El Ayuntamiento se comprometió a pagar tres millones de euros al Arzobispado para la restauración de Santa Clara. Sería menos de la mitad de lo que ingresarían los turistas. Es decir, que con la tasa susodicha se pagaría Santa Clara y sobrarían cinco millones para otras obras y actuaciones. Y todo por un simple eurito cada noche.

En otras ciudades europeas ya aplican recargos. El ejemplo más bonito es Venecia, donde cobran según las estrellas del hotel: cinco estrellas, cinco euros.Y, además, a los visitantes del centro que no se queden a pernoctar les cobran entre 2,50 y 10 euros, según las temporadas. En Sevilla, en Semana Santa, podrían cobrar 20 euros a los forasteros y donar la mitad a las cofradías. ¿A eso se apuntan?