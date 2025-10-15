Temores en el mercado

Vuelven los temores al mercado ante la escalada de represalias mutuas entre China y EEUU. Los resultados publicados por algunos de los grandes bancos estadounidenses han superado las previsiones, pero han quedado en un segundo plano con el mercado pendiente de los riesgos de reactivación de la guerra arancelaria y de las disputas por el control en diversos sectores económicos clave.

Ayer destacó la caída del DAX de un 0,6% mientras el Íbex 35 sigue mostrándose resiliente y subió un 0,3%.

En Francia, el renombrado primer ministro Lecornu presentó ayer por la tarde en el Parlamento el presupuesto para 2026, una prueba decisiva para garantizar una estabilidad de gobierno hasta 2027. Si no lo logra, el jueves le esperan nuevas mociones de confianza que podrían suponer su caída definitiva.

En EEUU diversos bancos publicaron resultados que en general batieron las previsiones. Wells Fargo elevó su objetivo de RoTE sostenible al 17%-18% gracias a los cambios regulatorios. JPMorgan elevó moderadamente sus provisiones en el trimestre por los riesgos de desaceleración del mercado laboral. Al cierre de la sesión europea el S&P 500 cedía un 0,5% y el Nasdaq Composite un 0,5%.