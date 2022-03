Hay revuelo en las tertulias cofradieras. Los cambios siempre crean inquietud aún propiciados por argumentos justificados, poniendo de manifiesto el manido refrán de "nunca llueve a gusto de todos" a pesar de la necesidad de limpiar el ambiente turbio que produjo la pandemia y de ordenar una nueva forma de vivir el misterio de la Semana Santa.

Esta particular calima ha favorecido que el Consejo de Hermandades decida modificar el recorrido oficial de ciertas cofradías, afectando en algunas su procesión de ida hacia la Catedral y en otras su regreso al templo por la necesidad de ajustar los horarios y evitar, en algunos casos, el tránsito por lugares que inviten en exceso a la aglomeración de personas. Las veremos transcurrir por calles inusuales y sentiremos la ausencia en las que se forjaban cada año las mismas fotos para el recuerdo.

La tierra derramada siempre mancha, pero al barrerla nos desvela vivencias que, desde un prisma con diferentes matices de luz y sonidos, muestran escenas sorprendentes de otras plazas y avenidas regadas por la música dulce de un compás sin tiempo.

Estos días soñaremos distintos balcones sorprendidos con su suerte, escribiremos la nueva historia frente a inusuales iglesias y hospitales donde la visita y la oración se reclaman con urgencia. Gozaremos con nuevos estrenos en los palios. Nos emocionará la grandeza de los pasos restaurados.

El cobijo de la calle lo da el silencio, no la estrechez de su calzada. El abrazo envolvente que consuela no lo da el hombre en la cercanía sino la Madre en cada mecida de su altar de plata. El calor curativo no lo proporciona el aliento humano adherido a la piel, porque viene de la Cruz del Hijo que en este Martes Santo transformado, visto desde lejos o sin distancia, borrará de un soplo cualquier huella de tierra infértil que en el alma se esconde.