Un tranvía para el consenso. Cuando no hay plan b

En estos tiempos cambiantes, el éxito de las ciudades supera a los estados y autonomías. El futuro en políticas de transporte, movilidad, contaminación y cambio climático lo están marcando hoy las ciudades. Ejemplo reciente tenemos en la alianza de Barcelona, Madrid y París, que han conseguido cambiar el criterio de la Comisión Europea a los laxos límites a los vehículos diésel: la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de diciembre de 2018, ha obligado a la Comisión Europea cambiar la fecha límite por "imponer límites demasiado elevados", algo intolerable para las ciudades, que además de lidiar con sus consecuencias les impedían tener mejor imagen exterior.

Cuando hablamos del necesario proyecto del tranvía hasta Santa Justa, hay que hablar de aprovechar la oportunidad de Sevilla para marcar tendencia, no sólo en el transporte de Sevilla, sino también como buena práctica de integración urbana en Andalucía, en España y por supuesto también en Europa. Somos muchos los que queremos que nuestra ciudad esté en el grupo de ciudades que marcan el progreso y el cambio, no en el furgón de cola, aprobando proyectos de hace décadas, por desafortunados y anacrónicos. Sobran muchos coches en esta ciudad y faltan muchos Metros Ligeros como este.

Desde estas líneas no es mi intención otra que ayudar al consenso político, y decir al señor alcalde que otro tranvía distinto al que se quería aprobar es posible. No se trata de un conflicto de intereses, o de política barata, como algunos quieren ver; es una oportunidad para aprovecharla en positivo por una ciudad que ya ha perdido bastantes. Sevilla debe dar una lección de ciudad madura y responsable con las generaciones venideras. Para eso hace falta política de mirada larga, sin dejarse llevar por malos consejos técnicos.

Es imprescindible un tranvía que cambie San Francisco Javier en una avenida más humana y más amable con un barrio muy castigado por la contaminación, y sin apenas parques importantes, como es Nervión, y donde ser peatón es un riesgo para la salud y para la seguridad vial. Un tranvía que respete la masa central de árboles, garantía de un paisaje urbano mejor, donde el peatón y los escolares que van andando al colegio sean los protagonistas principales (importante), sacrificando para ello aparcamientos foráneos y manteniendo dos carriles de tráfico segregados del tranvía. Un tranvía que integre el paseo arbolado, y sin el tremendo paso subterráneo, por innecesario, que costara nueve millones de euros para ganar sólo quizás nueve segundos. En definitiva, una calle con más sombra y menos coches. Un proyecto que evite modificar tuberías innecesarias, que ahorrara varios millones a Emasesa (para que el dinero del agua no sirva para cosas ajenas). Todo esto no se incluye en el Plan Especial suspendido, pero con muy poco esfuerzo y con menos presupuesto que el previsto es posible si hay un poco de cordura y voluntad.

No conozco tranvías urbanos con tramos subterráneos en mitad de la ciudad. Por el contrario, existen ya muchos tranvías integrados con ejes peatonales, como sucede ya en ciudades como Valencia, Bilbao o Vitoria, y Málaga próximamente. A ellas si merece la pena asomarse. Porque no queremos el proyecto de Ayesa, que aunque saben de mucho esta vez no acertaron, o quizás algunos tecnócratas no les dejaron.

Un tranvía que no termine en Santa Justa, por favor, que se convierta después en la línea 3 hasta Pino Montano y San Jerónimo, por donde el profesor Barrionuevo había ya previsto (antiguo trazado del ferrocarril del Empalme, en la actual Ronda Norte del Tamarguillo), pues entre otras cosas allí están los barrios más poblados del norte de Sevilla, y los que más necesitan un transporte público para "ir a Sevilla". Con todas estas cosas, sísería posible que Sevilla fuese de nuevo referencia de ciudad modélica en movilidad y transporte, señor alcalde, como también fue la bicicleta en tiempos de Cebrián y Monteseirín.