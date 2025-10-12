¿Tregua para Eurovisión?

Rtve acaba de presentar los 18 candidatos al Benidorm Fest. En principio sin el objetivo de ir a Eurovisión, boicoteado por nuestro país por la presencia de Israel, asunto que está pendiente de resolución en la UER. Decisión incierta en la que tomarían parte incluso los países musulmanes miembros que históricamente no acuden por la presencia de Israel. El ansiado Plan de Paz, en caso de cristalizar razonablemente, podría hacer cambiar de parecer a la delegación española y deshacer el boicot.

Es frívolo hasta rozar lo patético estar hablando si dejar participar a Israel o no, si participamos o no, en Eurovisión con tantos muertos y una hambruna sobre la mesa. Desde Alemania y desde Austria, la anfitriona, se ha insistido que una expulsión de Israel supondrá una crisis mayor. Más allá del plan y que se pudiera reconducir la catástrofe de Gaza, con los terroristas aún fuertes, el pulso de España y otros países contra Israel intenta salvar el propio espíritu de Eurovisión. Un encuentro anual, el programa más visto de cada año, donde la política debe estar al margen de la música aunque la política (ojo, la política de buena voluntad) sea el eje que insufla la convivencia.

Israel podría estar en Eurovisión 2026. Y España y Alemania, también. Pero el festival no puede estar marcado por la arrogancia israelí, su patrocinador, y esa movilización de un televoto tramposo que pretende blanquear a un régimen cruel. Eliminar el televoto provisionalmente debería ser una medida para salvar Eurovisión.