Del vaho con abriguito

Dos de noviembre, domingo y Día de los Difuntos como motivo para grandes colas en el cementerio para ir al encuentro del reposo de los seres queridos. Pero las colas han disminuido y las visitas de deudos han ido menguando. La causa principal de tamaña disminución está en las incineraciones, masivas y que dejan en secundario lugar al camposanto. La niñez nos trae recuerdos de colas larguísimas, de abriguito y vaho expelido por una temperatura que apenas tiene que ver con lo actual. Así como las castañeras tenían más razón de ser por el comportamiento de los mercurios, la infancia nos trae a la memoria aquellas colas con el aditamento de la bufanda y el vaho. Nada se parece y no sé si por el politizado cambio climático o por esos caprichos que la Naturaleza se permite para desconcierto del hombre. Amanece domingo y Día de los Difuntos, pero poco que ver con aquello, muy poco, cómo cambia todo.