Nada que ver entre lo ocurrido y el marcador

Partido modélico del Sevilla hasta el fatídico momento en que el VAR se inmiscuyó para recomendar un penalti que al árbitro se le había pasado. Eso ocurría pasada la hora de juego, Julián abría el marcador y a partir de ahí sucedería una historia bien distinta. Fue un lance que hizo virar el partido, pero hasta ese momento pudimos ver al Sevilla que Almeyda anda componiendo y que tan buena imagen da de visitante.

Tuteando al Atlético mediante una buena organización y, aunque salvado por Odysseas ante Sorloth, nadie podía saber para quién sería el botín. Con Isaac haciendo kilómetros en aras a la presión y el centro de campo bien ensamblado, la posibilidad de puntuar en el Metropolitano no era una utopía. Estábamos ante un Sevilla fiable que cortocircuitaba cada proyecto del rival, aunque se echaba de menos algo más de salidas en ataque.

En el descanso rectificó Almeyda el sistema defensivo mediante Nianzou y Gudelj en detrimento de Azpilicueta y Mendy. Eso no variaba la esencia del equipo, pero llegó el inoportuno despeje de Nianzou en la pierna de Giménez y la tarde se ennegreció de forma definitiva por mucho que Oblak abortase una andanada rasa de Gudelj.

Luego apareció ese diablo que es digno hijo de su padre para que Almada certificase, que luego Griezmann hiciese el tercero y todo quedase desvirtuado, pues nada que ver el marcador con lo que Atleti y Sevilla hicieron en el verde.