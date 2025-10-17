En Villarreal, duelo de plusmarquistas

Derribando obstáculos, ahí tenemos a Manuel Pellegrini revestido de recordman absoluto en cuanto concierne al banquillo del Betis. Únicamente Lorenzo Serra se le acerca a la hora de enumerar partidos. Cuando en pleno Día de Andalucía de 1994, el balear llegaba a Heliópolis dejó una sentencia a refrescar: “Hemos de conseguir que el equipo llegue a la dimensión que tiene el club”. Y lo dijo tras una derrota en Toledo que lo descolgaba de la lucha por el ascenso y que había supuesto la destitución de Sergio Kresic.

Lorenzo lo consiguió en tiempo récord y hasta logró dejar atrás al eterno rival. Trayectoria parecida es la de Manuel Pellegrini, pero a lo bestia, no faltando ni un solo curso a la cita con Europa. Un lustro largo de éxitos más la marca de haber sido el entrenador que más partidos dirigió al Betis. Muy atrás Szusza y Mel en esta carrera, ahora llega a la cita en otro lugar donde hizo historia. Era el que más partido había dirigido al Villarreal y ahora es adelantado por Marcelino, con lo que el duelo de mañana tiene unos atractivos que superan la cancha.

Y ya que estamos en estos belenes no hace mucho aventurábamos que su renovación por el Betis debería ser más pronto que tarde. No hay un solo día en que no salga a relucir la tardanza en renovar el compromiso y ya hay hasta quienes utilizan el asunto como arma arrojadiza a la razón Haro&Catalán. Por lo pronto duelo de plusmarquistas en una lujosa sabatina.