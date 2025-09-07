Vitoria, donde gusta la tele

Antonio Sempere, como dice abajo de esta página, se ha perdido el FesTVal de Vitoria, el foro televisivo más importante del calendario, por no meterse en los trenes de 2025. Le hubiera merecido la pena. El festival que dirige Joseba Fiestras es la apertura de la temporada de las pantallas de casa, para descifrar tendencias, para entreabrir qué pueden dar de sí los próximos meses.

Hay empeño en las cadenas por innovar y sorprender pero a lo largo del camino otros factores se ponen en contra de la paciencia y la inspiración. A raíz de lo presentado en el FesTVal de 2025 Atresmedia presenta el músculo de tener un rumbo definido en los últimos veinte años, casi el tiempo que lleva de existencia lo de Vitoria. RTVE tiene material de sobra para mejorar pese a las ocurrencias de sus programadores y Mediaset está haciendo esfuerzos por tener productos que diversifiquen sus parrillas. Especialmente se abre una etapa ilusionante en Movistar Plus +. Se nota en muchos aspectos. Ese nuevo rumbo debe atraer a espectadores leales mucho más allá del deporte.

El FesTVal, con gente que le gusta de verdad la tele, nació con vocación de dar sitio a la periferia. El Grupo Joly, donde llevamos lustros informando con contenidos propios sobre la TV, siempre ha recibido reconocimiento y atención allí y los contenidos andaluces, como anoche con los galardones para Andalucía Directo y Atrápame si puedes, son tenidos en cuenta. Y después están esos festivales andaluces y sureños que pierden el hipo por los cronistas y medios de Madrid.