Resulta difícil hacer la cuenta del número de viviendas que durante las últimas semanas el presidente ha prometido construir. Y también resulta difícil creer en la capacidad y la diligencia del Estado para movilizar los recursos y la gestión dinámica necesaria para llevarla a cabo. No se discute la bondad, sino las posibilidades reales del plan. Cualquier promesa a las puertas de unas elecciones está destinada a ser puesta sensatamente bajo sospecha. Lo que no se discute es la envergadura del problema. El CIS de abril ya engrasó el camino para las propuestas de vivienda: figura en el estudio como uno de los problemas más graves para el 6,7% de la población; y entre los jóvenes el dato se dispara al 21,4%. La casi imposible emancipación del hogar familiar en estas condiciones lastra el proyecto de vida de los jóvenes y tiene consecuencias socioeconómicas profundas.

El sector argumenta que pese a tener leyes del suelo muy sociales y con amplias reservas de suelo para construir viviendas protegidas falla casi todo lo demás, incluyendo como factor sobrevenido el encarecimiento de los costes de construcción y los materiales, que se han disparado por encima del 25% en solo un año. Reclaman la descongelación del precio máximo al que se pueden vender las VPO (los módulos), aunque en algunas comunidades como Madrid, en tiempos de Esperanza Aguirre, se produjo un hecho aún más pernicioso: se eliminaron los topes del precio del suelo destinado a VPO pero no se eliminaron los topes del precio de venta de la vivienda protegida, lo que provocó que los números no le salieran a los promotores, que tenían que adquirir el suelo más caro para venderla al mismo precio máximo que cuando les costaba más barato.

El jueves se aprobó con una cámara muy dividida -176 votos a favor y 167 en contra- la primera Ley de Vivienda de la democracia. Ya ha tardado y puede que sea insuficiente pero es el paso más serio que se ha dado en nuestro país por regular los alquileres. Además de ser una corrección al modelo neoliberal implantado con la Ley del Suelo en 1998 bajo la presidencia de Aznar. Aquella ley clasificó como urbanizable todo el suelo disponible salvo contadas excepciones. La idea era liberar suelo para rebajar el precio del mismo. Pero el efecto fue el contrario: no logró rebajar los precios sino aumentar la oferta de suelo urbanizado: se desató un modelo especulativo de mercado que, de alguna manera, estalló con la burbuja inmobiliaria y la crisis que sobrevendría diez años después. Hoy la nueva ley trabaja con una concepción de la vivienda como un derecho y un bien de primera necesidad, que debería haber sido el principio de los principios. Los votos de PSOE, UP, ERC y Bildu sacaron adelante la ley, rechazada por el resto de la Cámara, lo que anticipa futuras reformas. Y veremos si también un recorrido judicial sobre la invasión de competencias autonómicas, que tienen la potestad legislativa urbanística y que, por lo tanto, conviene recordarlo, fueron cooperadores necesarios del fiasco de la burbuja inmobiliaria.

Breverías

¿Cuánto cuesta un puesto en la lista electoral?

Ir como candidato en un puesto de salida –con opciones reales de ser elegido– en las listas del PP al Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad tiene precio: 1.500 euros. Ése es el fielato que están obligados a pagar quienes acceden a esa posición. En el momento de firmar la candidatura en la sede del partido le entregan a los susodichos un recibí por ese valor bajo el concepto de “cuota de cargo electo” que pagan “voluntariamente”. El PP calcula sacar hasta 25 ediles en el ayuntamiento y 60 parlamentarios autonómicos. La recaudación base será de 127.500 euros que el PP no puede utilizar teóricamente para la campaña si no quiere vulnerar la ley electoral. Y seguro que no lo hace. Otros partidos como el PSOE o Vox aseguran que no cobran por conceptos similares a sus aspirantes. Podemos ingresa el 35% de los ingresos de sus electos y Cs les cobra el 7%. Otros partidos como Más Madrid recurren a los microcréditos. Son las tripas conocidas de la microfinanciación electoral, que en el caso del PP si lo práctica en todos los municipios de la comunidad no será tan micro. Aunque estas cantidades son el chocolate del loro y el cauce menor de entrada de dinero en algunos partidos.

Un drama no justifica una ocupación, dice el TS

La nueva Ley de Vivienda deja serias diferencias entre los grupos respecto al trato que le concede a los propietarios y a los okupas. El Gobierno sostiene que la nueva ley “establece un sistema de protección a personas vulnerables” y el PP que “la ley es un chollo para los okupas”. Esta misma semana el Tribunal Supremo (TS) rechazó el recurso de una familia vulnerable que había ocupado una vivienda social y a la que se le ha ordenado su desalojo. El estado de alarma de la pandemia suspendió su salida del domicilio, pero finalmente tuvieron que abandonar la vivienda ocupada. El cabeza de familia percibe 1.179 euros de una pensión, su mujer está embarazada y tienen un hijo menor de un año diagnosticado de hemofilia. Los argumentos del TS consisten en establecer que esa ocupación ilegal de una vivienda impide que la vivienda social sea ocupada por otra familia en igual o peores condiciones que también la necesita y la ha solicitado por los cauces legales. En definitiva, que una situación real de vulnerabilidad y por dramática que sea no justifica la ocupación ilegal de una vivienda. Obviamente, es mucho más relevante lo que ha dicho el TS que lo que puedan decir los partidos.

Justicia en huelga

A la huelga recién resuelta de los secretarios judiciales, se suma ahora la de jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales a partir del 16 de mayo, impulsadas por las asociaciones conservadoras del sector a 12 días de las elecciones. Nada es casual. Reclaman legítimamente mejoras económicas, pero las consecuencias para la administración de justicia serán letales y se unirán a los problemas provocados por la de los secretarios, que aún colean. La indefensión ciudadana ante los retrasos de la administración de justicia, que ahora se agravarán, es total. La mejora de los sueldos de quienes lo reclaman son sin duda un problema, pero está muy lejos de ser el problema más grave de la justicia, pendiente de la renovación de sus órganos de gobierno y de una reforma imposible mientras los dos grandes partidos no cierren los acuerdos necesarios.

Una policía guapa puede ser insultada

Hay gente que tiene la cabeza tan averiada que considera que a una policía guapa se le puede insultar, mofarse de ella, decirle que es más propia de un canal porno que el de la Policía o escribirle cosas de este tenor: “Sal en tanga, menuda mierda de postureo, a la calle a currar niñata”. Ha ocurrido esta semana en las redes sociales de la Policía Nacional por un vídeo protagonizado por una agente en el que daba consejos a los ciudadanos para evitar ser estafados al comprar un coche de segunda mano. Ante la avalancha de insultos y machismos penalmente perseguibles la Policía aprovechó para advertir que perseguirá a quienes insultaban a la agente y para advertir a los ciudadanos de que nadie debe soportar campañas similares en las redes, alentándolos a denunciar casos similares. De locos.