Vivir 150 años

Hace unos días, en un encuentro entre los líderes de China, Rusia, un micrófono captó una conversación entre ellos en la que hablaban de la posibilidad de poder vivir hasta los 150 años gracias a los avances de la ciencia y la medicina. En rueda de prensa posterior, Putin señaló que “los métodos modernos de mejorar la salud, incluidas diferentes cirugías de sustitución de órganos, permiten a la humanidad creer que la esperanza de vida aumente significativamente”.

Sirva esta introducción para reflexionar sobre el asunto de aspirar a vivir cada vez más años; es por eso que me ha llamado la atención el anuncio de la publicación en la revista científica Cell Reports Medicine de un estudio que analiza genéticamente determinados condicionantes de María Branyas, que falleció con 107 años en 2023 convirtiéndose en la persona más longeva del planeta.

Durante los últimos años de su vida y hasta poco antes de morir en agosto del año pasado, un grupo de científicos le tomó varias muestras y los resultados, recién publicados, muestran algunas claves de su longevidad. El estudio ha sido liderado por Manel Esteller, Jefe del grupo de Epigenética del Cáncer del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, y han participado una cuarentena de científicos. Los resultados sugieren pistas muy interesantes, pese a la limitación de que el estudio se haya realizado sobre una persona (serían necesarias más observaciones en más personas). Es llamativo y digno de agradecer, el hecho de que María se mostró voluntaria a participar en el estudio con la idea de aportar luz a la ciencia.

Quiero quedarme con el hecho de que en el estudio de la genómica está abriendo conocimientos sobre la vida humana que permiten aventurar una auténtica revolución de la medicina capaz de ofrecer claves para aplicar la medicina personalizada en la clínica diaria. En muchos países de nuestro entorno y ahora en el nuestro, la aplicación de los conocimientos derivados del desciframiento del genoma humano ya tiene resultados concretos.

Una de las cuestiones más relevantes se refiere a la capacidad de poder detectar precozmente y con total precisión el desarrollo de determinadas patologías, abriendo así posibilidades de aplicar medidas ligadas a estilos de vida sanos y poner a disposición de las personas las terapias que en cada situación sean las más efectivas. Todo esto conlleva la necesidad de apostar por políticas públicas que fomenten la investigación en estas materias; la genómica es una de líneas de investigación que más claridad nos puede aportar para una medicina de precisión y una medicina preventiva. También, en el marco de esas políticas públicas necesarias, apostar por la formación continua y actualizada a nuestros profesionales sanitarios para conseguir que el conocimiento sobre los avances científicos pueda estar accesible para ellos.

Finalmente, hay una tarea que compete a las autoridades para asegurar que los avances científicos contrastados formen parte de la cartera de servicios de la sanidad pública para garantizar continuidad la equidad al definir el acceso a esos avances como un derecho para toda la población. Algo enormemente importante. Si es con calidad de vida, a lo mejor merece la pena llegar a vivir hasta 150 años.