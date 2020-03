Abominando de los que aburrieron a Setién

Se trata, simple y llanamente, de arañar la tierra para encontrar los diez puntos, o quizá alguno más, que faltan a lista para salvar la permanencia. En Valencia jugó el Betis como nunca y perdió como es habitual gracias a su endeblez defensiva. Juegue quien juegue, el sistema defensivo que ha montado Rubi es un castillo de naipes que se cae con un soplo. Y en Mestalla fue una hora lo que estuvo de pie un Betis que superaba al Valencia.

La dinámica del Betis, con tres puntos logrados de los 18 últimos, no da pie al optimismo y el bético viejo se ha quedado sin sueño. La historia dice que han sido varios los descensos rocambolescos y con derivas muy similares a ésta. O sea, pasar de mirar a Europa para acabar pidiendo la hora o rezando cuanto se sabe. ¿Es un equipo sin alma el Betis? Tampoco es eso, ya que hasta el gol de Gameiro fue claramente superior a un Valencia que sólo perseguía sombras, pero...

Ocurre que a la hora de analizar un partido de fútbol, prescindir del resultado es entrar en el terreno de las hipótesis poco fundadas, ergo de nada vale pararse en la hojarasca de los merecimientos y entrar de lleno en la cruda realidad que vive un equipo construido para un objetivo bien distinto. Claro que tampoco hay por qué obviar que si el tiro de Fekir a la madera se va fuera y el de Gameiro, por el mismo camino, entra es algo que también puede esgrimirse a la hora del análisis.

Agua pasada no mueve molino y miremos adelante, Mestalla ya está en los capítulos negros de la historia bética, y sólo cabe rebelarse ante lo que está por venir. La trayectoria del equipo da poco pie al optimismo, ya que lo integra gente que no nació para ir la guerra. Son 36 puntos lo que quedan flotando a disposición de la generalidad y en eso es en lo único que cabe pensar por mucho que uno no tenga más remedio que abominar de cuantos aburrieron a Enrique Setién.