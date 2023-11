CUANDO los sanitarios llegaron al domicilio, Juan estaba visiblemente alterado. Su novia le acaba de dejar y, tras tomar unas copas de más, se disponía a cumplir su amenaza saltando por la ventana. Sus padres no podían con él. Ni el médico, ni la enfermera, que se disponía a inyectarle un sedante. Ya había roto los cristales de dos ventanas. La Policía estaba de camino. Llegaron cuatro agentes, pero tampoco lograron reducirlo. Pidieron refuerzos mientras esquivaban los golpes que Juan lanzaba al aire. Los quería fuera de su casa y al final fueron necesarios hasta ocho policías para someterlo, poniendo muchísimo cuidado, faltaría más, para que no sufriese un rasguño durante la escandalera que acaba de formar. El suyo fue sólo un caso más de tantos que refleja la inmensa fortuna que nos cuesta la sanidad pública. Muchos andaluces no quieren ser conscientes de ello y lo demuestran acudiendo a Urgencias por defecto y a la menor ocasión -siempre que no coincida con el partido de fútbol, ni con un sábado de fiesta- para realizarse un chequeo a fondo, sin hacer caso a su médico de cabecera.

Cuando la demanda tiende al infinito es imposible atender a todos los frentes. Hasta aquí de acuerdo. Pero que tras la publicación de las peores listas de espera con el especialista que se recuerdan, a Catalina García, que es nuestra consejera de Salud, lo único que se le ocurra sea decir que la Sanidad andaluza "funciona como nunca" es de traca y ella lo sabe. Lo sabe porque hasta Juanma Moreno reconoce que tenemos un problema muy serio, porque con contratos basura no podemos retener a nuestros médicos. En cambio, Murcia y Extremadura no tienen problema en ficharlos ofreciéndoles un incentivo económico y mayor estabilidad. Y en los países de nuestro entorno les pagan el doble, pongamos que 7.500 euros netos, y adiós que te vi. Si a un médico que acaba de terminar su carrera con su especialidad a los 30 años, después de haberse codeado con los mejores expedientes de España para alcanzar su sueño, lo envías al consultorio de un pueblo a tres horas de su casa con un sueldo digamos que muy discreto, lo razonable es que dé el salto en cuanto pueda y adonde sea antes de deprimirse del todo.

Lo grave es que quienes los sustituyen, llegados de países donde pagan aún peor, no cuentan con la experiencia mínima ni con la especialidad requerida. Pero eso a nuestra Consejería le da igual porque se conforma con cubrir la hemorragia, es decir, el hueco, como sea, a riesgo de la salud de todos. Por fortuna, no todos los médicos se van. Una legión de ellos, antes que marcharse, prefieren reducir su jornada con el SAS para abrir su consulta o para trabajar en la privada y así completar su sueldo. Catalina García es consciente de ello. Pero en vez de contarnos cómo piensa solucionarlo se empeña en ver fantasmas a su alrededor y en negar la evidencia. Quizá sea la primera que necesite un chequeo.