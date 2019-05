¿Absolución por reconciliación?

El presidente del Senado, Manuel Cruz, es un defensor del diálogo y el acuerdo "en el marco constitucional", lo que está muy bien. El problema es que entiende este diálogo "desde todos los territorios y posiciones" porque "todas las ideas y proyectos son legítimos y merecen ser reconocidos, escuchados y debatidos". Complicado porque una cosa se contradice con la otra. ¿De qué se dialoga o a qué acuerdo se llega cuando ideas y proyectos entran en contradicción con el marco constitucional? No todas las ideas son legítimas ni todos los proyectos pueden ser reconocidos. ¿Se considerarían legítimas propuestas estalinistas o franquistas? Pues tampoco la independencia de una parte de la nación.

Pero Manuel Cruz ha dicho algo mucho más grave: "Hay un escenario que podría reconciliar todo y es que hubiera una sentencia absolutoria, es una posibilidad. Si no es así, parece claro que generará una respuesta en Cataluña porque los sectores independentistas reaccionarán". Esto y la actitud de Batet permite que desde la oposición PP y Ciudadanos interpreten como un guiño a los independentistas que Sánchez le haya dado al PSC las presidencias del Congreso y el Senado.

Para empezar, señor presidente del Senado, no se trata de reconciliar sino de juzgar gravísimos delitos. El delincuente común no se reconcilia con la sociedad siendo absuelto. Debe afrontar las consecuencias de sus actos. Que el delito sea político y afecte al ordenamiento constitucional no hace sino aumentar su gravedad y por lo tanto exige mayores responsabilidades. Y para terminar es tan asombroso como escandaloso que el presidente del Senado se pronuncie sobre la oportunidad política de una sentencia. Que una condena generaría "una respuesta" en Cataluña no debe afectar, y no afectará, a la independencia del poder judicial. Suena demasiado a táctica del nacionalismo vasco calificando de provocación e indignidad el acto de Rivera en el pueblo de Josu Ternera en respuesta a que días antes se había celebrado una manifestación a favor del terrorista en la que Ibón Arbulu (Sortu) llamó a la acción de la justicia "violencia estructural que ejerce el Estado español" y aseguró que Euskadi solo conocerá una "paz verdadera hasta que se resuelva la situación de los presos y exiliados". ¿Excarcelación y absolución de los terroristas a cambio de paz? ¿No recuerda esto preocupantemente a lo de Manuel Cruz ligando absolución y reconciliación?