Usos que cambian así que se entra en este ferragosto implacable. Esas playas que se veían llenas en julio ya no están llenas, sino colmadas de gente de toda jaez. Con sandía y sin sandía, con niña llamada Vanesa a la que se llama a berrido limpio o con niño de nombre Israel que se entretiene en llenar de arena a la de la sandía y así, en este plan, las distintas playas que en el litoral son en este agosto de levante implacable que tiene su particularísimo oasis en la ciudad. Pena que la ciudad se encuentre llena de maletas con ruedas, pero gloria da irse por senderos que aún no fueron transgredidos cuando la noche cae sobre Sevilla. Ya estamos en agosto y el personal sigue cayendo en el error de siempre, en el de elegirlo para unas vacaciones aglomeradas a no ser que, claro, te vayas a donde no quiere ir nadie.