Acierto redondo en la sucesión de Adán

Pocos son los equipos de LaLiga que están en condiciones de alternar en la portería, de alinear a uno en Liga y al otro en Copa. El Betis es uno de ellos y es que una de las mejores gestiones que Serra realizó en el verano fue la de solventar con brillo el asunto de la portería. Con un portero regularcillo o tirando a mediocre, resulta imposible consolidar un equipo de fútbol capaz de aspirar a logros importantes y en el Betis es asunto resuelto.

Tras la marcha de Adán, los de siempre empezaron a lanzar negros presagios sobre el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié. Algunos rozaron el llanto como si en vez de un futbolista se fuese un ser querido y los más negros nubarrones empezaron a sombrear la vertical del club. A Pau medio lo admitían, pero a quién se le ocurre fichar a Joel Robles, un defenestrado habitual, clamaban desde sus respectivos púlpitos en sus más negros augurios.

Y resulta que cuando el curso anda superando su ecuador nadie es capaz de afirmar quién es mejor, si Pau o Joel. Por cierto, hora es de que se le reconozcan sus dotes pedagógicas a Jon Pascua, el ayudante de Setién que entiende la tarea de adiestramiento de los porteros. Y, claro, así el panorama resulta ya normal que juegue quien designe Setién sin temor a riesgo alguno. No despierta inquietud ninguna que juegue uno u otro ya sea el partido que sea y en el escenario que sea.

Y esto que parece lógico no lo es tanto cuando entrambos guardametas de cualquier plantel la diferencia es notoria. Bien sea por aptitud o por experiencia, si no son valores parejos resulta temerario utilizar al menos apto en partidos de trascendencia. Se ha puesto de moda la utilización alterna de porteros, pero no siempre resulta aconsejable dicha alternancia. Por eso, la gestión de Serra a la hora de buscar sucesores no ha podido ser mejor. ¿Juega Pau o Joel? Qué más da.