Además de doloridos, estupefactos

Aparte de las circunstancias de ambos sucesos, los asesinatos de Marta y de Laura tienen un denominador común, el de la estupefacción de dos familias que no han podido darles tierra a sus hijas. Circunstancias trágicas aparte, el hecho de que una familia no sepa dónde está el cuerpo de Marta se une al de otros padres que no saben cuándo van a recibir el cadáver de Laura. Son dos lamentables coincidencias que son causadas por el garantismo que impera en este país. Un garantismo que permite que ninguno de los asesinos dé los detalles oportunos para saber dónde está Marta y para desvelar cuándo murió Laura. Y es que ni Carcaño ni Montoya colaboran para que esas familias tan dañadas pongan fin a la pesadilla, mientras forenses y Benemérita no se ponen de acuerdo ante la estupefacción de una familia que mira a uno y otro lado sin saber el desenlace.