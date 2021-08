Adiós a una maravilla de las de verdad

Nada se parece y todo es igual a lo de siempre. Es como si hubiese cambiado el tiempo y también la velocidad, con una subversión de los ritmos que no por esperada se hace menos agradable. Agosto en Sevilla es una maravilla sea cuando sea. Entre que los políticos andan con los brazos más caídos que de costumbre y que a menos bulto, más claridad, vivaquear en Sevilla en este mes nos trae aires de nostalgia por un tiempo que creíamos ido. Sólo hay que contar con un buen sistema defensivo que nos permita plantarle cara a la calor para que nos creamos instalados en una especie de nirvana feliz de indescriptible definición. Podríamos parafrasear a Antonio Machado y decir "oh maravilla, Sevilla sin sevillanos, la gran Sevilla", pero no queremos ser tan drásticos como fue el poeta; si acaso digamos qué maravilla de Sevilla en agosto, pero que ya acaba.