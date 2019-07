Advertencia a la Junta

Juan Espadas quiere que su segundo mandato al frente de la Alcaldía de Sevilla sea el de la ampliación del tranvía y en el que los sevillanos vean que la red del Metro de Sevilla se empieza a poner en marcha. Sabe que no lo tiene fácil, sobre todo lo segundo. La existencia de un Gobierno no amigo en la Junta de Andalucía lo va a obligar a emplearse a fondo, De ahí su advertencia de esta semana a la Junta de que hay que poner dinero y plazos y no sólo declaraciones bien intencionadas. La próxima entrevista de Espadas y Juanma Moreno puede ser un punto de inflexión en un camino muy complicado.