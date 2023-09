Me siento a tomar algo, y a matar el tiempo esperando el embarque de mi vuelo, en una de las cafeterías de la Terminal 4 de Barajas, pero vamos, que podría servir cualquier aeropuerto del mundo. Bebidas y comidas expuestas en vitrinas refrigeradas, que se recogen en auto servicio.

Los operarios, me niego a llamarles camareros, de estos locales se limitan a indicarte por dónde pasar la tarjeta de crédito. Pido un vaso para mi té frío envasado en una botella de plástico. Me piden un céntimo para el “impuesto del plástico”, el vaso es de este material también.

Sentado en mi mesa, ya con la bebida y un sándwich, embalado en plástico, con mi botella y mi vasito de plástico, todo transportado por mí mismo a la mesa en una bandeja de plástico, miro los estantes y refrigeradores llenos de blísteres y botellitas ¿de? plástico, por supuesto. Observo a clientes de otras mesas: una jovencita con auriculares gigantes y Converse All Star en los pies, comiendo su ensalada en un bol de plástico, un señor con una cerveza en vaso de plástico, abriendo un blíster con un sándwich parecido al mío, más allá una familia, pareja con dos niños, estos están desayunando a lo clásico, unas barritas de pan a las que ponen mantequilla y mermeladas provenientes de pequeñitos recipientes de… han acertado, de plástico, si optas por el aceite de oliva, igual… plástico, plástico, plástico por doquier.

Empresas hipócritas, mundo actual hipócrita. Nos bombardean con su publicidad “verde” donde todo es “sostenible” y donde están a punto de conseguir en la fabricación de sus productos la “huella cero de carbono”, bla, bla, bla… En los anuncios de coches ya no se habla del coche, ni de su potencia ni de su seguridad, sino del enchufe de su batería, que te permite surcar mundos maravillosos, ya sean urbanos o campestres, regando el mundo de micro partículas del caucho de sus neumáticos, ah no, perdón, de su buen rollito no contaminante. Parece un poco sospechoso que sean las empresas petroleras las más empeñadas en transportarnos a esos mundos verdes de cielos limpios, donde por cierto salen paisajes idílicos sin rastro de molinos de energía salpicando colinas y praderas y contaminando visualmente el paisaje rural, aparte de otras calamidades ecológicas que supone su irrupción masiva en un medio natural.

Pienso en ese mundo antiguo, atrasado, donde un camarero te servía en la mesa tu comida, hecha sobre la marcha en el mismo bar, sobre un platito de loza, con tu vaso de cristal, ¡ah! y te limpiaba la mesa antes. Qué atraso, todo reutilizable. Hoy tenemos un mundo más higiénico, ¿para qué fregar?, usar y tirar, todo aséptico, con cartas en QR y servilletas de papel, si es que las hay.

Lo bueno es ahora, todo sostenible y reciclable, sobre todo las cuentas corrientes de esas multinacionales de la franquicia, que nos cobran lo que quieren y encima nos ponen a trabajar para ellos: recoge tus consumiciones, transpórtalas a tu mesa, después de pagar con tu tarjeta (de plástico, por cierto) y, al terminar la consumición, deja por favor la bandeja en su sitio, no sin antes tirar tus residuos plásticos en un contenedor de plástico con una gran bolsa de plástico dentro, la basura. Eso digo yo, basura.