Una de las noticias sevillanas del año 2022 es la concesión a Sevilla de la Agencia Aeroespacial Española. Todavía algunos la están cuestionando. Parece como si fuera el Gordo de Navidad. No es lo mismo el sectarismo que la estupidez. Al Gobierno de Pedro Sánchez se le pueden criticar sus reformas exprés para agradar a los independentistas. Pero es una estupidez decir que le han concedido la Agencia Aeroespacial a Sevilla para que Antonio Muñoz gane las elecciones municipales. A Sevilla se le niega todo. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Convendría preguntarlo. Quizás influye que aquí el espíritu reivindicativo es laxo, como se ve con el Metro y la SE-40.

En Madrid nada más que quieren a Sevilla para ir a la Feria de gañote. Cuando construyeron el AVE entre Madrid y Sevilla, que fue el primero de España, dijeron que hubiera sido mejor hacia el Norte, incluso a Barcelona, ciudad a la que odian en Madrid. Y cuando han concedido a Sevilla la Agencia Aeroespacial Española, por descentralizar, dijeron los palmeros y correveidiles de la señora Ayuso que es una treta del sanchismo para que Antonio Muñoz gane las elecciones municipales. Y para castigar al Gran Madrid, que quería descentralizar el espacio estableciendo la sede en un pueblo de su provincia, que en el café para todos fue elevada a la categoría de comunidad autónoma. Como si Madrid necesitara descentralizarse de Madrid.

Sinceramente, creo que Antonio Muñoz no es tan importante para el sanchismo. De ser así, la Agencia se debería dedicar a Muñoz, aunque nunca ha sido astronauta. Siendo honestos, se podría decir que se la han concedido a Sevilla porque era la mejor candidatura. Sus méritos y disponibilidades ya se han expuesto, son públicos y notorios. Ha sido una decisión justa.

Por otra parte, Sevilla es la capital de Andalucía, donde gobierna el PP con un presidente malagueño, según se recuerda de vez en cuando. La decisión tampoco gustó a Lambán, el presidente de Aragón, que no es del PP, aunque lo parece, y tampoco es sanchista, y no lo disimula. Lambán quería que la agencia se concediera a Teruel, que también existe, y que cuenta con un aeropuerto que funciona como un garaje de aviones. Aunque no salen de allí vuelos a Nueva York, ni llega el AVE todavía. Existe Teruel, sí. Es una ciudad bonita, muy mudéjar, que merecería más atención. Pero cada cosa en su momento.

La Agencia Aeroespacial Española no es como una obra de caridad. No se podía conceder como una limosna más del Gobierno. Sevilla es Sevilla y también existe; aunque para reivindicar se le nota poco.