La Agencia Espacial Española, muy cerca

Parece tan claro que Sevilla podría ser la ciudad elegida para albergar la sede de la Agencia Espacial Española, que da hasta miedo. La misma ilusión la comparten no pocas ciudades y conviene gastar cierta humildad hasta el final. Sevilla no sólo reúne todos los requisitos que a priori son imprescindibles para llevarse el gato al agua: la realidad es que no hay otra ciudad con más potencial y más atractivos entre las candidatas, pero no depende de ella únicamente. Justo por todo ello, prudencia. Sólo toca esperar a que la lógica y la justicia actúen.