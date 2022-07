Ágora Carmona

Los cuadernos son a la memoria lo que la literatura a la realidad: la ordenan, le dan verosimilitud. En unos, ya viejos, encuentro notas tomadas en Carmona cuando la UIMP de Santiago Roldán nos llevaba a paseos cinéfilos y narrativos con Ruggero Raimondi. O cuando Ignacio Romero de Solís nos convidaba a almorzar sobre una mesa de ping pong. O cuando la añorada Meye Maier abría su salón de costura, con esa finísima lencería a la manera de los arquitectos victorianos, más bello lo oculto que lo visible. Son libretas pequeñas de los años ochenta. Hay otras de la década siguiente e incluso del principio de siglo, donde Carmona aparece ya ligada a Rosario Valpuesta, la primera rectora de la Olavide, al palacio de los Briones y al imprescindible Paco Hidalgo, el hilo que mantiene la costura de estos recuerdos. Aquellos primeros cursos a los que fui de ponente trataban de feminismo -recuerdo a un emocionado Miguel Bardem recibiendo el cariño apasionado de las asistentes por su documental sobre la prostitución en India- y ya se le estaba poniendo a esa hermosa ciudad cara de palacio de la Magdalena (en Santander). Aquellas citas se interrumpieron, no recuerdo por qué, pero, para mi alegría, Carmona me estaba guardando las ausencias. He tenido la fortuna de colaborar en los cursos sobre flamenco de Ildefonso Vergara -alta calidad, alta calidez o inolvidable-, de acompañar a Maruja Torres un par de días con sus noches, a dieta de Hidalgo y risas. Pero sobre todo lo que le me la ha devuelto, desde 2016, es la generosidad convocadora de Amparo Rubiales (referente: no hay que explicar más) y los seminarios feministas de julio que son tan ineludibles al verano como antaño los posados de Ana Obregón. Los temas (este año la Justicia, quién dijo miedo) son siempre provocadoras ergo atractivos, las ponentes importantísimas, por su condición personal y profesional, y el ambiente como para olvidar las miserias de la vida cotidiana y habitar a lo Voltaire el mejor de los mundos posibles. A veces nos han tenido que echar a escobazos, enredadas en discusiones o riendo o llorando. Otras tantas hemos tenido que cerrar la boca -por lo molesto y antiestético de la postura- ante las sabidurías de intelectuales como Anna Caballé o Mary Ángeles Durán que, para colmo, no solo vienen a conferenciar, sino que asisten al curso completo como una alumna más. Hemos debatido con ministras, ex ministras y activistas, con escritoras, periodistas, maestras, cineastas, editoras, investigadoras, científicas, juristas, artistas. De todas las edades, de todas las miradas. Mujeres y algunos hombres, como Octavio Salazar, uno de las nuestras, el catedrático de Derecho cuya ley es descubrir y descubrirse. Carmona es nuestro Bloomsbury, pero con mejor rollo. Una ciudad de palabras e ideas. Qué curioso que teniendo tan hermosa necrópolis sea justo lo contrario: un ágora de vida.